Βόλος: Ανυποψίαστη γυναίκα δέχτηκε επίθεση με αυγά την ώρα που περπατούσε – Δείτε βίντεο

Επίθεση με αυγά δέχτηκε μία ανυποψίαστη γυναίκα στον Βόλο την ώρα που περπατούσε.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok τα αυγά έσπασαν πάνω της με αποτέλεσμα όχι μόνο να λερωθούν τα ρούχα της αλλά και να τραυματιστεί στο πρόσωπο και στο αυτί.

Η ίδια αναφέρει ότι δεν κατάλαβε πώς έγινε η επίθεση και εκφράζει την οργή της. Το βίντεο προκάλεσε σειρά αντιδράσεων και πολλά επικριτικά σχόλια για τη συμπεριφορά ορισμένων ατόμων.

Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών στον Βόλο αυτή η κακόγουστη φάρσα να πετούν αυγά από μπαλκόνια και ταράτσες πολυκατοικιών, έχει λάβει διαστάσεις.