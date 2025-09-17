Γιώργος Κουγιουμτσίδης: Αποθέωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία για τον παγκόσμιο πρωταθλητή Πάλης

Κόσμος υποδέχεται τον Έλληνα αθλητή Πάλης Γιώργο Κουγιουμτσίδη (Κ) κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Μακεδονία, μετά από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης στην Κροατία, Θεσσαλονίκη, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025. Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής της πάλης που κατακτά το χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης στην κατηγορία των ανδρών. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΗΡΑΣ

«Βούλιαξε» το αεροδρόμιο Μακεδονία στην επιστροφή του Γιώργου Κουγιουμτσίδη. Ο Παγκόσμιος πρωταθλητής της Πάλης έφτασε στην Ελλάδα χθες αργά το βράδυ με τη… ζώνη του Παγκόσμιου πρωταθλητή και το χρυσό μετάλλιο στο στήθος.

Λίγες ώρες μετά την ανεπανάληπτη επιτυχία του, όπου έγραψε Ιστορία όντας ο πρώτος Παγκόσμιος πρωταθλητής της Πάλης στην κατηγορία Ανδρών τον περίμεναν στο αεροδρόμιο, συγγενείς, φίλοι και συναθλητές! Εκ μέρους της διοίκησης παραβρέθηκε ο αντιπρόεδρος της ΕΛΟΠ Σωκράτης Λιάκος.

Περισσότεροι από 200 φίλοι και θαυμαστές του Γιώργου Κουγιουμτσίδη βρέθηκαν στο αεροδρόμιο και μόλις εμφανίστηκε το φαινόμενο της Πάλης έγινε η νύχτα μέρα. Οι φίλοι του σήκωσαν στα χέρια τον Κουγιουμτσίδη και τον αποθέωσαν για το μοναδικό αυτό επίτευγμα.

Το χαμόγελο δεν έλειπε από το πρόσωπο του Παγκόσμιου πρωταθλητή, ο οποίος παρά την κούραση του ταξιδιού φωτογραφήθηκε με τον κόσμο που του επιφύλαξε μία μοναδική υποδοχή.

