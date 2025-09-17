Φωτιά στην Κεφαλονιά: Μήνυμα του 112 για εκκένωση των περιοχών Κοριάννα, Μεταξάτα και Κλείσματα

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Φωτιά, Κεφαλονιά

Ήχησε το 112 στην Κεφαλονιά για την φωτιά που μαίνεται στα Μεταξάτα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κοριάννα, Κλείσματα και Μεταξάτα της νήσου Κεφαλληνίας απομακρυνθείτε προς Αργοστόλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στα Μεταξάτα. Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος. Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

 

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr:

Φωτιά, Κεφαλονιά Φωτιά, Κεφαλονιά Φωτιά, Κεφαλονιά

16:36 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

