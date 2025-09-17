Βρετανία: Καρέ καρέ η υποδοχή του Τραμπ και της Μελάνια από τους βασιλείς – Η ξεχωριστή χειρονομία του Καρόλου και το κοπλιμέντο του Προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχθηκε μια εκπληκτική χειρονομία από τον βασιλιά Κάρολο κατά την έναρξη της ιστορικής δεύτερης κρατικής επίσκεψής του στην Βρετανία, όταν ο μονάρχης τον κάλεσε να περπατήσει μπροστά του κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης της τιμητικής φρουράς. Είχε προηγηθεί το κοπλιμέντο του Τραμπ προς την πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ, κατά την υποδοχή του από το πριγκιπικό ζεύγος, όταν προσγειώθηκε το αμερικανικό ελικόπτερο στον κήπο του Ουίνδσορ.

Ο Κάρολος κάλεσε τον πρόεδρο Τραμπ να περπατήσει μπροστά του και να επιθεωρήσει στην ουσία αυτός την τιμητική φρουρά, έξω από το κάστρο του Ουίνδσορ, με τον Βασιλιά να μένει πίσω σε δεύτερη σειρά.

Είναι μία πολύ σπάνια κίνηση και αποτελεί εξαιρετική τιμή για τον προσκεκλημένο. Είναι και η μεγαλύτερη φρουρά που έχει παραταχθεί ποτέ στο φρούριο για κρατική εκδήλωση.

Η στιγμή ήρθε αφού ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας καλωσόρισαν τους Τραμπ στο κτήμα του Ουίνδσορ, πριν συναντήσουν τον βασιλιά και τη βασίλισσα και επιβιβαστούν σε άμαξα, για να φτάσουν στο κάστρο.

Ο πρόεδρος Τραμπ φάνηκε να χαίρεται που του ζητήθηκε να επιθεωρήσει την τιμητική φρουρά κατά τη διάρκεια της τελετουργικής υποδοχής. Ο βασιλιάς τον κάλεσε να περπατήσει μπροστά του, μιλώντας περιοδικά σε ορισμένους από τους φρουρούς που στέκονταν προσοχή.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ευχαρίστησε τον διοικητή επανειλημμένως -για την ακρίβεια τέσσερις φορές- για την τιμή που του έγινε. Ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίστηκε ενθουσιασμένος που του ζητήθηκε να επιθεωρήσει την τιμητική φρουρά.

Ο βασιλιάς φάνηκε να δίνει έμφαση – ενδεχομένως λόγω της προηγούμενης κριτικής που ασκήθηκε στον ηγέτη των ΗΠΑ επειδή περπάτησε μπροστά από την αείμνηστη βασίλισσα Ελισσάβετ – και για τον λόγο αυτό να προσκάλεσε τον καλεσμένο του να περπατήσει μπροστά του καθώς διέσχιζαν τις δύο πρώτες σειρές της φρουράς.

Ο βασιλιάς έμεινε επίσης λίγο πίσω καθώς ο ηγέτης των ΗΠΑ συνομιλούσε με τον αντισυνταγματάρχη Storm Green, έναν Νοτιοαφρικανό αξιωματικό της Coldstream Guards που είναι διοικητής του κεντρικού φρουραρχείου του Λονδίνου.

Σταμάτησε για ένα δευτερόλεπτο για να απολαύσει το θέαμα, καθώς η βασίλισσα και η Μελάνια συνομιλούσαν ευτυχισμένες στο βασιλικό βήμα, προτού προχωρήσει μπροστά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα εμφανίστηκε και πάλι, περπατώντας βαριά, προτού σταματήσει για να ευχαριστήσει θερμά τον αντισυνταγματάρχη – για την ακρίβεια τέσσερις φορές.

Ο βασιλιάς φάνηκε να αστειεύεται, αγγίζοντας τον πρόεδρο Τραμπ στο μπράτσο, καθώς ο αρχηγός της Τιμητικής Φρουράς σήκωσε τη λεπίδα του στο δέρμα της αρκούδας του σηματοδοτώντας το τέλος της επιθεώρησης. Του είπε: “Προσέξτε το σπαθί!”, γέλασε και κοίταξε ντροπαλά τον καλεσμένο του.

Τρία στρατιωτικά ελικόπτερα των ΗΠΑ προσγειώθηκαν στον περιφραγμένο κήπο του Victoria House. Είναι η πρώτη φορά που το γκαζόν χρησιμοποιήθηκε ως χώρος προσγείωσης. Το τελευταίο (το τρίτο) ελικόπτερο που προσγειώθηκε, γνωστό ως Marine One, μετέφερε τον Πρόεδρο και την Πρώτη Κυρία, τους οποίους υποδέχθηκαν ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Τα δύο ζευγάρια περπάτησαν τη μικρή απόσταση μέχρι το Victoria House, όπου τους υποδέχθηκαν ο βασιλιάς και η βασίλισσα. Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοφρόνησε την πριγκίπισσα της Ουαλίας λέγοντάς της “είσαι τόσο όμορφη” όταν τον υποδέχτηκε στο Marine One.

Ο Τραμπ εθεάθη να σχολιάζει την εμφάνιση της βασίλισσας καθώς η Κέιτ και ο Γουίλιαμ ήταν οι πρώτοι που συνάντησαν αυτόν και τη Μελάνια αφού προσγειώθηκαν στο κτήμα του Ουίνδσορ, καθώς έφτασαν 20 λεπτά αργότερα από το αναμενόμενο.

Σήμερα το απόγευμα, οι Τραμπ θα επισκεφθούν το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ουίνδσορ, για να καταθέσουν στεφάνι στον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία θα ξεναγηθούν για λίγο στο παρεκκλήσι και θα ακούσουν μια μουσική παράσταση από τη χορωδία.

Αργότερα, θα συναντήσουν τον Βασιλιά και τη Βασίλισσα, τον Πρωθυπουργό και τη Lady Starmer – καθώς και οικογένειες Αμερικανών και Βρετανών στρατιωτικών για να παρακολουθήσουν την τελετή Beating Retreat στο ανατολικό γκαζόν του Κάστρου του Ουίνδσορ.

Η τελετή, μια άλλη βασιλική πρωτοτυπία που διοργανώθηκε ειδικά για την περίσταση, θα ολοκληρωθεί με ένα πέρασμα από στρατιωτικά αεροσκάφη F-35 του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ και τα Red Arrows, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.