Μιμή Ντενίση: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με την αδελφή της στο Ηρώδειο

Το βράδυ της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου, το Ηρώδειο γέμισε από κόσμο για τη συναυλία του Μίνωα Μάτσα, όπου παρουσιάστηκε ο δεύτερος κύκλος της παράστασης «Τα Ρεμπέτικα II+ Fado Tango & Blues, τα τραγούδια του κόσμου». Το κοινό απόλαυσε ένα μουσικό ταξίδι μέσα από τέσσερα διαφορετικά είδη, που ένωσαν τον ήχο του ρεμπέτικου με τον ρυθμό του φάντο, του τάνγκο και των μπλουζ.

Στη σκηνή βρέθηκαν 15 Έλληνες και ξένοι μουσικοί, ενώ τις ερμηνείες ανέλαβαν ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Δήμητρα Μωραΐτη, αλλά και οι Lina Cardoso Rodrigues, Debora Russ και Eric B. Turner. Η ατμόσφαιρα ήταν γιορτινή, με το κοινό να χειροκροτεί θερμά τους καλλιτέχνες.

Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και τον πολιτικό χώρο. Ανάμεσά τους βρέθηκε η Μιμή Ντενίση, η οποία συνοδευόταν από την αδελφή της, Σοφία.

Η γνωστή θιασάρχης, συγγραφέας και πρωταγωνίστρια επέλεξε ένα εντυπωσιακό ντύσιμο με λευκό blazer, ασορτί πουκάμισο και αστραφτερό παντελόνι με παγιέτες, συνδυάζοντάς το με μαύρη ψάθινη τσάντα και χρυσούς κρίκους.

Σε πιο σκούρους τόνους κινήθηκε η αδελφή της, η οποία φόρεσε total black σύνολο με πουκάμισο, παντελόνι και πλατφόρμες, δίνοντας χρώμα με κόκκινα σκουλαρίκια με κρόσσια.

Η Σοφία Ντενίση μπορεί να μη βρίσκεται συχνά στα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο έχει χαράξει κι εκείνη τον δικό της δρόμο στις τέχνες. Έχει σπουδάσει Αγγλική Φιλολογία και εργάζεται ως καθηγήτρια στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ενώ διδάσκει επίσης Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία και Συγκριτική Τέχνη και Λογοτεχνία.

Πηγή: Star.gr, ΦΩΤΟ: NDP