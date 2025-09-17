Πίτσμπουργκ: Οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του στην πύλη του κτιρίου του FBI – Για «στοχευμένη επίθεση» μιλούν οι αρχές

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης (16/9) στις ΗΠΑ, όταν ένας οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του σε μια πύλη ασφαλείας στο κτίριο του FBI στο Πίτσμπουργκ.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Associated Press, ο οδηγός έβγαλε μια αμερικανική σημαία από το πίσω κάθισμα και την πέταξε πάνω από την πύλη, ενώ στη συνέχεια έφυγε από την περιοχή, όπως ανέφεραν οι αρχές.

Το αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη περίπου στις 2:40 π.μ., ανέφερε το FBI, και οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού. Στο σημείο έχουν σπεύσει και πυροτεχνουργοί, προκειμένου να κάνουν έρευνες.

«Αυτό το περιστατικό θεωρείται στοχευμένη επίθεση εναντίον του FBI», ανέφερε η υπηρεσία σε ανάρτηση στα social media. «Κανένας εργαζόμενος του FBI δεν τραυματίστηκε», προστίθεται.

Ο Κρίστοφερ Τζορντάνο, βοηθός ειδικός πράκτορας στο FBI στο Πίτσμπουργκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το αυτοκίνητο φαινόταν να έχει κάποιο μήνυμα σε ένα από τα πλαϊνά παράθυρα.

Ο Τζορντάνο είπε ότι το FBI γνώριζε τον άνδρα. «Ήρθε εδώ στο γραφείο του FBI πριν από μερικές εβδομάδες για να υποβάλει μια καταγγελία που δεν είχε και πολύ νόημα», ανέφερε.