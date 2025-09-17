Πίτσμπουργκ: Οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του στην πύλη του κτιρίου του FBI – Για «στοχευμένη επίθεση» μιλούν οι αρχές

Enikos Newsroom

διεθνή

Πίτσμπουργκ: Οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του στην πύλη του κτιρίου του FBI – Για «στοχευμένη επίθεση» μιλούν οι αρχές

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης (16/9) στις ΗΠΑ, όταν ένας οδηγός έριξε το αυτοκίνητό του σε μια πύλη ασφαλείας στο κτίριο του FBI στο Πίτσμπουργκ.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Associated Press, ο οδηγός έβγαλε μια αμερικανική σημαία από το πίσω κάθισμα και την πέταξε πάνω από την πύλη, ενώ στη συνέχεια έφυγε από την περιοχή, όπως ανέφεραν οι αρχές.

Το αυτοκίνητο έπεσε στην πύλη περίπου στις 2:40 π.μ., ανέφερε το FBI, και οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού. Στο σημείο έχουν σπεύσει και πυροτεχνουργοί, προκειμένου να κάνουν έρευνες.

«Αυτό το περιστατικό θεωρείται στοχευμένη επίθεση εναντίον του FBI», ανέφερε η υπηρεσία σε ανάρτηση στα social media. «Κανένας εργαζόμενος του FBI δεν τραυματίστηκε», προστίθεται.

Ο Κρίστοφερ Τζορντάνο, βοηθός ειδικός πράκτορας στο FBI στο Πίτσμπουργκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το αυτοκίνητο φαινόταν να έχει κάποιο μήνυμα σε ένα από τα πλαϊνά παράθυρα.

Ο Τζορντάνο είπε ότι το FBI γνώριζε τον άνδρα. «Ήρθε εδώ στο γραφείο του FBI πριν από μερικές εβδομάδες για να υποβάλει μια καταγγελία που δεν είχε και πολύ νόημα», ανέφερε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κλιματική αλλαγή: Εισπνέουμε όχι μόνο οξυγόνο, αλλά και ρύπους, αλλεργιογόνα και μικρόβια

6 αποτελεσματικοί τρόποι να πάρετε βιταμίνη D χωρίς συμπληρώματα

e-ΕΦΚΑ: Τα «μυστικά» για τη λειτουργία της πλατφόρμας Dashboard του Πολίτη – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ακίνητα: Επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ προς την ΑΑΔΕ για τις τραπεζικές πληρωμές των μισθωμάτων – Τι ζητεί

Aκούστηκε για πρώτη φορά ο «ήχος» μιας μαύρης τρύπας που εκτοξεύτηκε στο διάστημα

Η Amazon ανακοίνωσε τη φθινοπωρινή εκδήλωση για νέο hardware
περισσότερα
16:22 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Κρεμλίνο: Δηλώνει άγνοια για τους ισχυρισμούς περί δηλητηρίασης του Ναβάλνι – Απαξίωσε τα σχέδια της ΕΕ για αποδέσμευση από τη ρωσική ενέργεια

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει για τους ισχυρισμούς της Γ...
15:35 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Τουρκία: Οργισμένος ο Ερντογάν με τις δηλώσεις Νετανιάχιου για την Ιερουσαλήμ – «Τα λόγια του είναι ανυπόστατα»

Απάντηση στις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιάμιν Νετανιάχου για την Ιερουσαλήμ έδω...
15:30 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ben & Jerry’s: Παραιτήθηκε ο συνιδρυτής της εταιρείας έπειτα από διένεξη με τη Unilever για τη Γάζα – Την κατηγορεί ότι «φίμωσε» τον ακτιβισμό της

Ο συνιδρυτής της Ben & Jerry’s, Τζέρι Γκρίνφιλντ, το όνομα του οποίου συνέβαλε στη δ...
15:26 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Μαντλίν Μακάν: Αποφυλακίστηκε ο βασικός ύποπτος – Οι αρχές αναζητούν αποδεικτικά στοιχεία για να τον συνδέσουν με την υπόθεση

Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ, με καταγωγή από τη Γερμανία, ο οποίος παραμένει ο βασικός ύποπτος για την...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος