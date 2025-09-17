ΣΥΡΙΖΑ: Ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη, με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη

«Παρά τις κυβερνητικές θριαμβολογίες, τις μεγαλοστομίες περί αύξησης του εισοδήματος και τελικά τα ψέματα για το τι ακριβώς σημαίνει η εικόνα της ελληνικής οικονομίας, ο ελληνικός λαός συνεχίζει να υποχωρεί σε αγοραστική δύναμη με ευθύνη του κ. Μητσοτάκη», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπως αναφέρει, «σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, το πρώτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκε πτώση 1,9% στο διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2024», ενώ «είχε προηγηθεί μείωση κατά 1,53% μεταξύ τρίτου και τέταρτου τριμήνου του 2024».

«Η πτώση του εισοδήματος συμβαίνει ενώ συνεχίζεται η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης μέσω της διατήρησης των υψηλών συντελεστών στους έμμεσους φόρους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η κυβερνητική πολιτική οδήγησε σε νέα ύψη το υπερπλεόνασμα. Το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο πρώτο οκτάμηνο του 2025 αυξήθηκε στα 8,1 δισ. ευρώ, από 4,9 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Εδώ πρέπει όλοι να απαντήσουν με σαφήνεια: θεωρούν ότι τα υπερπλεονάσματα είναι επιτυχία ή αποτυχία της οικονομικής πολιτικής; Η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είναι ότι πρόκειται για αποτυχία, καθώς τα υπερπλεονάσματα είναι η άλλη πλευρά της αφαίρεσης του εισοδήματος από τα μεσοστρώματα και τους αδύναμους οικονομικά συμπολίτες μας», προσθέτει, σχολιάζοντας πως «αυτά είναι τα αποτελέσματα της αποτυχημένης πολιτικής του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ, που περιορίζει περαιτέρω το εισόδημα των νοικοκυριών και στερεί πολύτιμους πόρους από την αγορά, με αρνητικές συνέπειες κυρίως για τους αυτοαπασχολούμενους και μικρομεσαίους επιχειρηματίες».

«Η χώρα χρειάζεται, επιτέλους, μια προοδευτική διακυβέρνηση, που θα φέρει αλλαγές υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας, όραμα και ελπίδα. Η χώρα χρειάζεται το σχέδιο της Προοδευτικής Ελλάδας», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

