Κτηνοτρόφοι σε απόγνωση για την ευλογιά: Ο κίνδυνος του lockdown και ο «καβγάς» για τον εμβολιασμό των ζώων – Εισαγγελική έρευνα για απόκρυψη κρουσμάτων

Σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι σε ολόκληρη την Ελλάδα και κυρίως σε Θεσσαλία, Μαγνησία και Αχαΐα που έχουν πληγεί περισσότερο, για την ευλογιά των αιγοπροβάτων που έχει αποδεκατίσει τα κοπάδια τους. Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει σημάνει «συναγερμός» θέτοντας σε εφαρμογή ένα «σχέδιο 10 ημερών» για την εκρίζωση και την αντιμετώπιση της νόσου και προκειμένου να αποφευχθεί το «lockdown».

Την ίδια ώρα η υπόθεση της ευλογιάς έχει φτάσει μέχρι και τις εισαγγελικές Αρχές. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελευθερία», ο Εισαγγελέας Εφετών Λάρισας, Λάμπρος Τσόγκας έδωσε εντολή στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της Θεσσαλίας να ερευνήσουν σφαγεία και αγορές και συγκεκριμένα αν έχουν διατεθεί στην αγορά ζώα που έχουν ήδη νοσήσει. Μετά και τις δηλώσεις του Κώστα Τσιάρα για τη διάθεση ζώων στην αγορά παρά την απαγόρευση όπως και για την έλλειψη μέτρων, ο κ. Τσόγκας, σύμφωνα με πληροφορίες της “Ε”, ζητεί τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων.

Υπό διερεύνηση βρίσκονται και τα όσα υποστηρίζει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Ευαγγελίας Λιακούλη για καθυστερήσεις στη διάγνωση της νόσου, υποστελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, έλλειψη υποδομών για υγειονομική ταφή και καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις. Στην αναφορά που είχε καταθέσει από τις 13 Αυγούστου 2025 η κα Λιακούλη στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, ζητούσε έρευνα και για ενδεχόμενες παραλείψεις, ολιγωρίες και συγκάλυψη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), σε σχέση με την άρνησή του να προχωρήσει σε μαζικό ή στοχευμένο εμβολιασμό των ζώων.

Στην αναφορά τονίζεται η αγωνία των κτηνοτρόφων και η καταστροφή του ζωικού κεφαλαίου, με εκτιμώμενες απώλειες άνω των 300.000 παραγωγικών ζώων, γεγονός που πλήττει ιδιαίτερα την Λάρισα και την Μαγνησία.

Η βουλευτής παρέπεμψε και σε καταγγελίες του ΣΕΚ, σύμφωνα με τις οποίες η άρνηση εμβολιασμού σχετίζεται με την απόκρυψη του πραγματικού αριθμού των αιγοπροβάτων στη χώρα, «με σκοπό τη συγκάλυψη ευρύτερου σκανδάλου».

Την ίδια ώρα στοιχεία για τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών για τη μη έγκαιρη ενημέρωση για τη διασπορά της ευλογιάς στην Αχαΐα έχουν αποσταλεί επίσης στον Εισαγγελέα. Αφορούν στην περιοχή της Λακόπετρας, όπου εκτιμάται ότι το νόσημα υπήρχε τουλάχιστον 2 μήνες πριν ενημερωθεί η αρμόδια υπηρεσία, για να ληφθούν μέτρα περιορισμού.

«Περισσότερα από 6.000 ζώα έχουν θανατωθεί στην Αχαΐα» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανδρέας Φίλιας, μιλώντας στη ΕΡΤ Πάτρας.

Παραμένει στο τραπέζι το «lockdown»

Η λύση του «lockdown» παραμένει ως έσχατη επιλογή για την αντιμετώπιση της ευλογιάς στο τραπέζι, αν και όπως τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας μιλώντας στο MEGA, «θέλουμε να το αποφύγουμε γιατί θα επιφέρει συνέπειες στην αγροτική οικονομία».

Τι σημαίνει πρακτικά lockdown; Αν η κατάσταση ξεφύγει εκτός ελέγχου θα απαγορευτούν όλες οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων εντός Ελλάδος, με τα ζώα να παραμένουν σταυλισμένα. Αυτό σημαίνει ότι στην αγορά δεν θα φτάνει ούτε κρέας, ούτε γάλα, προκαλώντας σοβαρό οικονομικό πλήγμα σε έναν ήδη τραυματισμένο κλάδο.

Έναν κλάδο που μετρά πληγές, όπως υποστηρίζουν οι κτηνοτρόφοι και μέσα σε μόλις 13 μήνες η ευλογιά έχει οδηγήσει στη θανάτωση περισσότερων από 263.000 αιγοπροβάτων, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 3% του ζωικού κεφαλαίου της χώρας. Όπως λένε, οι απώλειες είναι τεράστιες, ενώ το κόστος για τους ίδιους συνεχώς διογκώνεται.

Τσιάρας: «Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown – Κάποιοι κρύβουν τα κρούσματα και έτσι εξαπλώνεται η νόσος»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρθηκε στον 10ήμερο «πόλεμο» για την καταπολέμηση της ευλογιάς των προβάτων, μιλώντας στο MEGA.

«Πέρυσι για πρώτη φορά αναγκαστήκαμε στην Ελλάδα να αντιμετωπίσουμε μία εκτεταμένη σε επίδραση ζώα νόσο που ήταν η πανώλη. Περί τα τέλη Αυγούστου εμφανίστηκαν τα συμπτώματα της ευλογιάς. Ενώ ο ιός της πανώλης ζει μόλις 21 ημέρες, ο ιός της ευλογιάς ζει περίπου 6 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα μετάδοσης του ιού και σε ήρεμη κατάσταση», είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Όλα αυτά τα νοσήματα αντιμετωπίζονται βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας, όπου προβλέπεται τι ακριβώς πρέπει να κάνει κάθε χώρα κράτος – μέλος όταν βρεθεί αντιμέτωπη με μία τέτοια νόσο».

Ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε πως κάποιοι κρύβουν τα κρούσματα της ευλογιάς κι έτσι εξαπλώνεται η νόσος, ενώ ζήτησε από τους κτηνοτρόφους να τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας. «Δεν υπάρχει έλλειψη αρνίσιου κρέατος», διαβεβαίωσε ο υπουργός, σημειώνοντας πως οι ανατιμήσεις στο κρέας δεν δικαιολογούνται.

«Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown, θα επιφέρει συνέπειες στην αγροτική οικονομία. Στο έκτακτο σχέδιο δράσης είπαμε ότι για 10 ημέρες θα βρεθούν όλοι οι κτηνίατροι που υπάγονται στο υπουργείο Ανάπτυξης εκεί που υπάρχει ένταση κρουσμάτων για να γίνει έλεγχος αν τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας. Ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων βρίσκεται σε Θεσσαλία και Αχαΐα», είπε.

Σε ισχύ το έκτακτο σχέδιο «10 ημερών»

Από χθες (17/9) έχει ενεργοποιηθεί το έκτακτο σχέδιο δράσης 10 ημερών για την αντιμετώπιση της ευλογιάς που συμφωνήθηκε ομόφωνα κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα με τους Περιφερειάρχες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ουσιαστικά έχει ενεργοποιηθεί ολόκληρος ο μηχανισμός κατά τον οποίο θα γίνονται επιτόπιοι έλεγχοι των κτηνιάτρων του υπουργείου στο πεδίο για δέκα ημέρες, καθώς επίσης το σχέδιο περιλαμβάνει και την ενθάρρυνση των κτηνοτρόφων σχετικά με την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Ταυτόχρονα, άμεσα θα δημιουργηθούν σταθμοί απολύμανσης σε κεντρικούς οδικούς άξονες και βασικές διόδους μετακίνησης ζώντων ζώων και διακίνησης ζωοτροφών και γάλακτος. Η παρουσία των συνεργείων θα είναι συνεχής, με στόχο να υπάρξει πλήρης έλεγχος και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων, ειδικά των Περιφερειών που πλήττονται αυτή την περίοδο από την ευλογιά.

Παράλληλα, μέσω της διαδικασίας της απολύμανσης, δρομολογείται η έκδοση συγκεκριμένου πιστοποιητικού με το οποίο θα μπορούν οι κτηνοτρόφοι να παραδίδουν γάλα και ζωοτροφές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν μεταξύ άλλων και άλλα μέτρα όπως να υπάρξει καραντίνα για τα ζώα τα οποία εισάγονται, προκειμένου να μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο η πιθανότητα να μπορούν να μεταδώσουν τον ιό της ευλογιάς. Όπως ξεκαθάρισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρόκειται για μια ζωονόσο η οποία δεν αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα εύκολα και συνεπώς δεν περισσεύει κανείς στη μάχη αυτή.

Κτηνοτρόφοι: «Ο εμβολιασμός θεωρείται πλέον μονόδρομος»

Σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Τύρναβο, ζήτησαν έκτακτα μέτρα και την εφαρμογή ενός Plan Β για την επόμενη ημέρα.

Σύμφωνα με τον κ. Γιάννη Γκουρομπίνο, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων, η κατάσταση απειλεί όχι μόνο την παραγωγή αλλά και την ίδια την επιβίωση των οικογενειών και ζητείται η άμεση παρέμβαση της πολιτείας για να σωθεί ο κλάδος πριν να είναι πολύ αργά.

Όπως είπε ο κ. Γκουρομπίνος, τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα δεν έφεραν την εκρίζωση της ασθένειας αλλά της αιγοπροβατοτροφίας, με περισσότερους από 1.000 κτηνοτρόφους άνεργους και 250.000 πρόβατα θαμμένα.

«Ο εμβολιασμός των ζώων θεωρείται πλέον μονόδρομος, καθώς υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν κάνει το εμβόλιο, όπως η Βουλγαρία και η Τουρκία, και συνεχίζουν να εξάγουν και να παράγουν κανονικότατα, σήμερα παίζουμε το τελευταίο μας χαρτί. Αν καταφέρουμε και τους πείσουμε να γίνει το εμβόλιο ίσως γλυτώσει κάνα κοπάδι», κατέληξε ο κ. Γκουρομπίνος.

«Θέλουμε τα εμβόλια εδώ και τώρα» φώναξε η κτηνοτρόφος από τον Νέσσωνα Συκουρίου κα Δήμητρα Μπαλαμώτη η οποία κατήγγειλε ότι της θανατώθηκαν 220 πρόβατα, ενώ τώρα «δεν έχουμε να φάμε, είμαστε στο έλεος του Θεού. Το μόνο που ξέρουνε, είναι να λένε για εκρίζωση» υποστήριξε η ίδια.

Πάντως, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας διαμηνύει για το εμβόλιο για την ευλογιά ότι δεν υπάρχει κάποιο αδειοδοτημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Καλαΐτζάκης: «Ο εμβολιασμός δεν αποτελεί μαγική λύση – Αν εμβολιάσουμε «κινδυνεύουν» οι εξαγωγές φέτας και γάλακτος»

Ο αναπληρωτής καθηγητής Παθολογίας Μηρυκαστικών, Εμμανουήλ Καλαϊτζάκης, μιλώντας στο TRT, τοποθετήθηκε για την επιζωοτία της ευλογιάς των προβάτων που πλήττει τη χώρα, εστιάζοντας στις συνέπειες, τις επιλογές διαχείρισης και κυρίως στο επίμαχο ζήτημα του εμβολιασμού των ζώων.

Ο κ. Καλαϊτζάκης χαρακτήρισε την ευλογιά «κακό σπυρί», μια νόσο δύσκολα αντιμετωπίσιμη, η οποία ενδημεί σε όλες σχεδόν τις χώρες με εκτροφή προβάτων πλην των τεχνολογικά προηγμένων (Ε.Ε., Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς). Τόνισε πως η Ελλάδα σήμερα συγκαταλέγεται στις “καθαρές” χώρες και αυτό το πλεονέκτημα κινδυνεύει να χαθεί αν αποφασιστεί εμβολιασμός.

Παρότι η συζήτηση γύρω από την ανάγκη ή μη εμβολιασμού έχει επανέλθει δυναμικά, ο καθηγητής ξεκαθάρισε πως ο εμβολιασμός δεν αποτελεί μαγική λύση. Αντιθέτως, ενδέχεται να οδηγήσει σε αυστηρούς περιορισμούς στις εξαγωγές γάλακτος και φέτας, με καταστροφικές συνέπειες για τους παραγωγούς. Ήδη, όπως ανέφερε, η Σερβία αρνήθηκε εισαγωγές ελληνικής φέτας λόγω της επιζωοτίας, παρότι τα ζώα δεν είναι εμβολιασμένα. Αν προχωρήσουμε σε εμβολιασμό, είναι βέβαιο ότι οι περιορισμοί θα πολλαπλασιαστούν και η φέτα θα χάσει την αναγνώρισή της ως προϊόν ΠΟΠ.

«Ο εμβολιασμός δεν είναι θέμα ιδεολογίας, είναι εργαλείο. Αλλά πρέπει να υπάρχει κατάλληλο νομικό πλαίσιο, στρατηγική, στόχευση και – κυρίως – ένα αποτελεσματικό και ασφαλές εμβόλιο. Τίποτα από αυτά δεν υπάρχει σήμερα», υπογράμμισε ο καθηγητής. Τα διαθέσιμα εμβόλια, σύμφωνα με τον ίδιο, προέρχονται από παλιά στελέχη (Γιουγκοσλαβίας, Ρουμανίας, Ινδίας, Τουρκίας), και δεν πληρούν τις επιστημονικές και εμπορικές προϋποθέσεις.

Αντίθετα, επισήμανε ότι η έναρξη ενός προγράμματος εμβολιασμού θα σήμαινε άμεσο γεωγραφικό αποκλεισμό περιοχών, περιορισμό μετακίνησης ζώων και προϊόντων, παστερίωση εντός των ζωνών και ουσιαστική απώλεια του δικαιώματος εξαγωγών. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Θα χτίσουμε Τείχος Βερολίνου. Δεν θα βγαίνει τίποτα. Οι κτηνοτρόφοι δεν θα μπορούν να πουλήσουν ούτε γάλα ούτε σφάγια».

Ο κ. Καλαϊτζάκης ξεκαθάρισε ότι τα εμβολιασμένα ζώα συνεχίζουν να μεταδίδουν τον ιό, δεν μπορούν να διακριθούν εύκολα από τα ανεμβολίαστα, και σε καμία χώρα δεν έχει επιτευχθεί εξάλειψη της ευλογιάς μέσω εμβολιασμού. «Μακάρι να υπήρχε ένα καλό εμβόλιο, θα το συζητούσαμε αλλιώς», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως ο κίνδυνος για το ελληνικό γάλα και τη φέτα είναι πολύ μεγάλος.