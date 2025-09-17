Θεσσαλία: Ένταση και διαμαρτυρίες των κτηνοτρόφων στην Περιφέρεια – Ζητούν εξηγήσεις και μέτρα για να σωθούν τα κοπάδια από την ευλογιά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Διαμαρτυρία κτηνοτρόφων στην Θεσσαλία

Ένταση επικράτησε στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν μετά την ολοκλήρωση της διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων, ζήτησαν εξηγήσεις από τον περιφερειάρχη, Δημήτρη Κουρέτα και τους ανθρώπους της Διεύθυνσης τους Τμήματος Κτηνιατρικής.

Οι κτηνοτρόφοι μπήκαν εντός του κτιρίου και ζήτησαν εξηγήσεις και εφαρμογή μέτρων για να σωθούν τα κοπάδια τους από την ευλογιά, καλώντας τον Περιφερειάρχη να προχωρήσει στον εμβολιασμό των ζώων, όπως και να σταματήσει η θανάτωση των προβάτων.

Σύσκεψη κτηνοτρόφων με τον Κουρέτα

Ο κ. Κουρέτας αφού ενημέρωσε τους κτηνοτρόφους για τις ενέργειες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αναφορικά με την ευλογιά από τα τέλη του 2024, ενημέρωσε πως από την προσεχή Δευτέρα θα λειτουργήσουν απολυμαντικοί σταθμοί σε ολόκληρη την Θεσσαλία.

Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν από τον Περιφερειάρχη να πάρει ξεκάθαρη θέση στο θέμα του εμβολισμού των ζώων, με τον ίδιο να σημειώνει ότι είναι «αποκλειστική ευθύνη του ΥΠΑΑΤ».

Δείτε βίντεο:

 

