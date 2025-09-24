Airbnb: Νέος «οδηγός» της ΑΑΔΕ για το νέο πλαίσιο λειτουργίας από την 1η Οκτωβρίου – «Παγώνουν» οι άδειες για ακόμη 5 περιοχές

Στο τραπέζι της κυβέρνησης φαίνεται πως βρίσκεται η επέκταση της αναστολής χορήγησης νέων αδειών για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb σε πέντε ακόμη περιοχές της χώρας, μετά την απόφαση για παράταση του απαγορευτικού στο κέντρο της Αθήνας και για το 2026.

Στο μέτρο αναμένεται να ενταχθούν η Θεσσαλονίκη, η Σαντορίνη, τα Χανιά, η Πάρος και η Χαλκιδική, περιοχές όπου η τουριστική ζήτηση έχει εκτοξεύσει τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και έχει προκαλέσει σοβαρή στεγαστική κρίση, όπως είχε αποκαλύψει δημοσίευμα της Realnews.

Η αύξηση των ακινήτων στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης

Αξιοσημείωτο είναι δε πως η αύξηση των ακινήτων στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει περιορίσει δραστικά τη διαθεσιμότητα για μακροχρόνια ενοικίαση κάτι που έχει φέρει μια άνοδο της τάξεως των 20% στις τιμές των ενοικίων τα τελευταία 2 χρόνια.

Στη Θεσσαλονίκη, η εικόνα θυμίζει ολοένα και περισσότερο την Αθήνα με τις καταχωρήσεις για Airbnb να αυξάνονται συνεχώς με αποτέλεσμα να έχουν εξαφανιστεί οι αγγελίες ακινήτων για παραδοσιακή μίσθωση. Στα Χανιά, οι τοπικές αρχές ζητούν άμεσα περιοριστικά μέτρα, προκειμένου να διαφυλαχθεί ο χαρακτήρας της πόλης ενώ σε Σαντορίνη, Πάρο και Χαλκιδική η υπερβολική ζήτηση για βραχυχρόνια μίσθωση έχει προκαλέσει σοβαρές στεγαστικές στρεβλώσεις, με τους μόνιμους κατοίκους να δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να βρουν προσιτή κατοικία.

Επίσης επισημαίνεται πως, τα διαθέσιμα ακίνητα Airbnb ανήλθαν σε 245.944 τον Ιούλιο του 2025, προσφέροντας 1.078.000 κλίνες, 57.000 περισσότερες σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Η πληρότητα διατηρήθηκε στο 51%, δείχνοντας σταθερή ζήτηση. Η Αττική παραμένει πρώτη, συγκεντρώνοντας σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού δυναμικού, ενώ ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο και η Κεντρική Μακεδονία με 26.000 ακίνητα.

Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο φορολογικό πλαίσιο

Νέο αυστηρότερο πλαίσιο για τους κανόνες λειτουργίας των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου. Και στο πλαίσιο αυτό η ΑΑΔΕ προχώρησε σε κρίσιμες διευκρινίσεις για το νέο καθεστώς και παρέχει νέες οδηγίες για ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Αναλυτικά σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο «οδηγό»:

Από 1η Ιανουαρίου 2024 και εφεξής, ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτου διάρκειας έως και 59 ημερών, εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην των κλινοσκεπασμάτων. Ο χαρακτηρισμός μιας μίσθωσης ως βραχυχρόνιας ή μη είναι ανεξαρτήτως από το αν η μίσθωση συνάπτεται ή όχι μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι το όριο των 59 ημερών αναφέρεται στη διάρκεια κάθε μίσθωσης κι όχι στο σύνολο των ημερών που ένα ακίνητο δύναται να μισθώνεται βραχυχρόνια μέσα στο έτος.

Η μίσθωση ακινήτου με διάρκεια 60 ημερών και άνω θεωρείται πλέον μακροχρόνια και υφίσταται υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.

Η μίσθωση ακινήτου με παροχή επιπλέον υπηρεσιών πέραν των κλινοσκεπασμάτων θεωρείται τουριστικό κατάλυμα και πρέπει να γίνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ΑΑΔΕ.

Τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ορίων των 1ου, 2ου και 3ου Δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Αθηναίων δύνανται να εγγραφούν και να λάβουν νέο αριθμό εγγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι ήταν εγγεγραμμένα, στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

α) κατάρτιση νέας σύμβασης μίσθωσης λόγω λύσης της προηγούμενης με νέο ή τον ίδιο μισθωτή/υπεκμισθωτή,

β) μεταβολή στο πρόσωπο του διαχειριστή, χωρίς μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος,

γ) μεταβολή στο πρόσωπο του διαχειριστή εξαιτίας μεταβίβασης του ακινήτου (λόγω επαχθούς ή χαριστικής αιτίας) ή κληρονομικής διαδοχής,

δ) επανεγγραφή του ίδιου ακινήτου από τον ίδιο Διαχειριστή, λόγω προηγούμενης διακοπής του ΑΜΑ.