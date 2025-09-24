OHE: Η Μελάνια χειροκρότησε καθυστερημένα τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την «εκρηκτική» ομιλία του – BINTEO

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Μελάνια Τραμπ, ΟΗΕ

Αδιάφορη φαινόταν η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, κατά την διάρκεια της «εκρηκτικής» ομιλίας του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκλεισε την ομιλία του λέγοντας «ο Θεός να ευλογεί τα έθνη του κόσμου», η αίθουσα ξέσπασε σε χειροκροτήματα, ωστόσο η Μελάνια Τραμπ, η οποία ήταν κομψά ντυμένη με κρεμ κοστούμι, δεν συμμετείχε.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, άρχισε να χειροκροτεί μόνο όταν πρόσεξε ότι ο φακός ενός φωτογράφου ήταν στραμμένος προς το μέρος της. Ωστόσο και τότε το έκανε χωρίς ιδιαίτερο ενθουσιασμό.

Δείτε βίντεο:

