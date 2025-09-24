Κρεμλίνο: «Υστερίες» χαρακτηρίζει τις κατηγορίες για διείσδυση ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «υστερίες» τις κατηγορίες για την διείσδυση ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ, μία ημέρα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Συμμαχία θα πρέπει να καταρρίπτει τα ρωσικά αεροσκάφη σε περίπτωση παραβίασης.

«Υπάρχει τέτοια υστερία για τους στρατιωτικούς μας πιλότους που υποτίθεται ότι παραβίασαν ορισμένους κανόνες και εισέβαλαν σε εναέριο χώρο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι «αβάσιμοι», υποστήριξε κατά την διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

«Η πολεμική μας αεροπορία σέβεται όλους τους αεροπορικούς κανόνες και ρυθμίσεις», διαβεβαίωσε.

Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ οφείλουν να καταρρίπτουν τα ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους, έπειτα από την διείσδυση επί τρεις φορές σε διάστημα τουλάχιστον δύο εβδομάδων αεροσκαφών ή drones στο έδαφος της Συμμαχίας

Η Ρωσία κάθε φορά απέρριπτε κάθε ευθύνη, αλλά το ΝΑΤΟ προειδοποίησε χθες την Μόσχα ότι η «κλιμάκωση» πρέπει να σταματήσει και διαβεβαίωσε ότι είναι έτοιμο να αμυνθεί με κάθε μέσον.

Την Δευτέρα, η Δανία αναγκάσθηκε να κλείσει το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης λόγω της παρουσίας drones άγνωστης προέλευσης.

Προηγουμένως, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Εσθονία είχαν καταγγείλει παραβίαση του εναερίου χώρου του από ρωσικά σκάφη.

Την νύκτα της 9ης προς την 10 Σεπτεμβρίου, περί τα είκοσι drones διείσδυσαν στην Πολωνία και ολλανδικά καταδιωκτικά κατέρριψαν τρία εξ αυτών, γεγονός πρωτοφανές στην ιστορία της Ατλαντικής Συμμαχίας.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

16:51 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

