Βελόπουλος: Οι εξελίξεις για το μέλλον της χώρας είναι δραματικές

«Η φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι στο πλαίσιο της λογικής της κυβέρνησης, που είναι ο έλεγχος της ροής των χρημάτων από την κυβέρνηση, είτε αυτά τα χρήματα είναι ευρωπαϊκά, είτε είναι δάνεια, είτε είναι επιδοτήσεις. Είναι αυτό που λέμε ότι το χρήμα μπορεί να κρατάει την κυβέρνηση όρθια», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, στη Βουλή, κατά την συζήτηση και ψήφιση του σ/ν του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εξέφρασε την αντίθεση του, αναφερόμενος σε συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου, λέγοντας:

«-ΑΡΘΡΑ 1 & 2: Δείχνουν ότι η κυβέρνηση είναι σε πανικό. Λέει ότι υπάρχει εξάρτηση από ευρωπαϊκά κονδύλια και η παράδοση της οικονομίας στα χέρια των Βρυξελλών; Έχετε πει ποτέ στους Έλληνες ότι η ψευδεπίγραφη ανάπτυξη βασίζεται στα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης; Αν τελειώσουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, τι θα γίνει; Χάος θα γίνει. Όχι καμένη γη θα αφήσετε. Εσείς δεν αφήσετε καθόλου γη.

-ΑΡΘΡΟ 7: Προβλέπει ότι τα πάντα καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις. Και φυσικά και οι αμοιβές. Με άλλα λόγια οι υπουργοί θα γίνουν μικροί Λουδοβίκοι.

-ΑΡΘΡΟ 8: Όλα θα ρυθμίζονται με υπουργικές αποφάσεις. Ταυτόχρονα προσπαθείτε να διορίσετε όσους περισσότερους μπορείτε. Τους βάζετε από πόρτες και παράθυρα, με αμοιβές που καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις. Γιατί επειδή καταρρέετε δίνετε ένα κομμάτι ψωμί στον άλλον, για να τον έχετε όμηρο και να σας ξαναψηφίσει.

-ΑΡΘΡΟ 11: Οι μετακινήσεις θα υπογράφονται από τον ΓΓ ΕΣΠΑ του Υπ. Οικονομικών και οι κομματικοί θα απολαμβάνουν χλιδή στις μετακινήσεις, τη διαμονή σε ξενοδοχεία κλπ. Δηλ. κάνετε εξυπηρετήσεις, ρουσφέτια και άσκηση μικροπολιτικής που απευθύνεται σε φραπέδες και χασάπηδες.

-ΑΡΘΡΟ 33: Κανείς δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οτιδήποτε. Αντίθετα οι ευθύνες μεταφέρονται στον φορέα χρηματοδότησης. Έναν φορέα που στην πράξη ελέγχεται από τον ίδιο τον υπουργό. Κλασσική πρακτική βεβαίως αυτή της ΝΔ: μην αναλαμβάνεις ποτέ τις ευθύνες σου, ακόμα και όταν έχεις τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας. Το να είσαι υπουργός είναι λειτούργημα αλλά και θέση ευθύνης. Δεν μπορεί για ό,τι γίνεται η κυβέρνηση να λέει «δεν έχουμε ευθύνη».

-ΑΡΘΡΟ 34: Η κυβέρνηση θέλει να έχει τον πλήρη έλεγχο σε όλα και σε κάθε στάδιο. Το κόλπο είναι το εξής: Με τις διαδικασίες διάθεσης κεφαλαίων από τον τακτικό προϋπολογισμό, η κυβέρνηση μπορεί να ”παίζει τζόγο” με τα χρήματα, πριν αυτά εκταμιευτούν από την Κομισιόν. Μπορεί να αποφασίζει ποιοι παίρνουν δάνεια, ποιοι αξιολογητές θα συμμετάσχουν, ποιοι κανόνες ισχύουν. Θέλει να ελέγχει τα λεφτά, να τα μοιράζει όπως θέλει και να αποφεύγει κάθε ευθύνη. Έτσι λειτουργείτε, γιατί θεωρείτε το κράτος λάφυρο».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στη συνέχεια μίλησε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, σημειώνοντας ότι μόνο το κόμμα του θέλει «να βγει στο φως η αλήθεια» και υπενθύμισε ότι «μιλήσαμε εδώ στη Βουλή γι’ αυτό το σκάνδαλο από το 2020», ενώ ζήτησε «να επιστραφούν τα χρήματα που εκλάπησαν, να δημευτούν οι περιουσίες των κλεφτών» και να δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματά τους. «Όλα τα ονόματα όμως. Και των συνδικαλιστών αγροτών, που βγαίνουν στα κανάλια και αλληλοκαρφώνονται και μιλούν υπέρ των κομμάτων. Εμείς θέλουμε διαφάνεια υπέρ του φτωχού αγρότη».

Σε ό,τι αφορά το «κόκκινα δάνεια», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε ότι «είναι υποχρέωση όλων των FUNDS να πουλήσουν στους δανειολήπτες τα σπίτια στην τιμή που τα αγόρασαν, συν 10% για όλους. Αυτή είναι η πρότασή μας για τους Έλληνες».

Για το πρόβλημα της ακρίβειας, ο κ. Βελόπουλος είπε ότι «ευθύνεται η ακριβή ενέργεια» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «υπηρετεί τα καρτέλ».

Για τα πρόστιμα ύψους 2,2 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκαν σήμερα για δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, δήλωσε είναι «μούφα», σημειώνοντας ότι «δεν έχει εισπραχθεί ούτε ένα ευρώ. Γιατί; Γιατί φοβάστε τα καρτέλ. Καμία κυβέρνηση εδώ και δεκαετίες δεν συγκρούστηκε με τα καρτέλ. Η κυβέρνηση είχε πει ότι εισπράττεται μόλις το 5-10% των προστίμων».

Υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει δικαιοσύνη για τον φτωχό Έλληνα πολίτη» ενώ απευθυνόμενος στην κυβέρνηση είπε ότι «μπορείτε να κοροϊδεύετε πολύ κόσμο. Δεν θα μας κοροϊδεύετε εμάς».

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο κ. Βελόπουλος, μίλησε για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, τονίζοντας ότι θα πρέπει να δοθεί «τώρα επιτέλους άδεια για τις εκταφές». Συμπλήρωσε ότι ακούει «πρώην πρωθυπουργούς να ομιλούν» και αναρωτιέται «τον Μάρτιο του 2023 πού ήταν ακριβώς; Τι ζητούν ο κ. Τσίπρας, ο κ. Σαμαράς μετά από 3 χρόνια; Τότε που φωνάζαμε, και οι δύο ήταν εδώ μέσα».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σχετικά με τη ματαίωση της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στη Νέα Υόρκη, τόνισε ότι «οι εξελίξεις για το μέλλον της χώρας είναι δραματικές», επανέλαβε ότι «ο πρωθυπουργός και η ηγεσία της χώρας έχουν κηρυχθεί ανεπιθύμητοι από τον Τραμπ αλλά και από τον Ερντογάν» καθώς και ότι «πρόκειται για την πλήρη απαξία. Στο πρόσωπο όμως του πρωθυπουργού τελείωσε και η Ελλάδα μας».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας και πάλι για οικονομικά θέματα, υποστήριξε ότι η Ελληνική Λύση θέλει και προτείνει:

– αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις και δώρα για όλους.

– 0% φορολογία για όσους ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα για 10 χρόνια ή μέχρι να γίνουμε αυτάρκεις.

– οριζόντιο φόρο 10% για όλους και 0% ΦΠΑ για τα είδη πρώτης ανάγκης.

– κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, της εισφοράς αλληλεγγύης και άλλων τέτοιων φόρων.

– μισά υπουργεία, μισούς βουλευτές, μισούς μισθούς, μισούς γραμματείς και φαρισαίους.

– 20.000 ευρώ για κάθε παιδί έως τα 18 χρόνια του και 0% φορολογία για τρίτεκνους και άνω.

Εξήγησε ότι τα χρήματα για όλα τα παραπάνω θα βρεθούν «από την κατάργηση των Ανεξάρτητων Αρχών που μας στοιχίζουν περί το 1 δισ., από τον τερματισμό της σπατάλης στο Δημόσιο με τις στρατιές των μετακλητών που στοιχίζουν 500 εκατ. ευρώ, από τον τερματισμό των επιδοτήσεων προς τους παρόχους ενέργειας που φθάνουν τα 10 δισ. ευρώ, από την κατάργηση του αναβαλλόμενου φόρου ύψους 24 δισ. προς τις τράπεζες και από τον τερματισμό της χρηματοδότησης των λαθρομεταναστών που στοιχίζει 2,5 δισ. στο ΑΕΠ της χώρας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ