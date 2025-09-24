Δήμαρχος Λονδίνου: Ο Τραμπ «είναι ρατσιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός» – «Απαίσιο» τον είχε χαρακτηρίσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ

Δήμαρχος Λονδίνου: Ο Τραμπ «είναι ρατσιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός» – «Απαίσιο» τον είχε χαρακτηρίσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ
«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει ότι είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός», απάντησε ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Κάν, όταν ρωτήθηκε για τις επιθέσεις που εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος εναντίον του και για την κριτική που εδώ και καιρό του ασκεί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εδώ και πολλά χρόνια έχει εκφραστεί αρνητικά για τον δήμαρχο του Λονδίνου, με αποκορύφωμα την χθεσινή του ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου χαρακτήρισε τον Σαντίκ Καν «απαίσιο δήμαρχo» λέγοντας στους συνέδρους: «Κοιτάζω το Λονδίνο, όπου έχει έναν απαίσιο δήμαρχο. Έναν απαίσιο, απαίσιο δήμαρχο. Έχει αλλάξει, έχει αλλάξει (η πόλη) τόσο πολύ».

Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι ο Καν θέλει να επιβάλει το νομικό σύστημα του ισλάμ, γνωστό ως σαρία, αλλά, όπως υποστήριξε, «δεν μπορεί να το κάνει γιατί ζει σε διαφορετική χώρα».


Αναλυτές στο Λονδίνο πάντως επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη ότι ο δήμαρχος της πόλης έχει τέτοια πρόθεση. Χαρακτηρίζουν δε «αλλόκοτους» τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου.


