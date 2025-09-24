ΝΑΤΟ: «Σε περίπτωση αποδεδειγμένης απειλής, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους λαούς μας» λέει Ανώτατος Διοικητής της Συμμαχίας

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

ΝΑΤΟ
Φωτογραφία: Reuters

«Σε περίπτωση αποδεδειγμένης απειλής, είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε τους λαούς μας», δηλώνει ο Ανώτατος Διοικητής των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ (SACEUR) στην Ευρώπη Αλέξους Γκρίνκεβιτς. Ο Αμερικανός πτέραρχος, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον περασμένο Ιανουάριο και επισκέπτεται από σήμερα τον νέο αρχηγό ΓΕΕΘΑ της Γαλλίας στρατηγό Φαμπιάν Μαντόν, σε συνέντευξή του στην γαλλική εφημερίδα Le Monde, αναφέρεται στα μέτρα και τις στρατηγικές της Ατλαντικής Συμμαχίας για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων απειλών κατά των κρατών-μελών της.

Απαντώντας στο ερώτημα «πολλοί Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η Ρωσία στέλνει drones και μαχητικά στον εναέριο χώρο κρατών του ΝΑΤΟ όποτε το θελήσει. Τι τους απαντάτε;» αναφέρει τα εξης:

«Έχουμε αποδείξει την ικανότητά μας να αναχαιτίζουμε και να καταρρίπτουμε τέτοια drones όταν εισέρχονται στον εναέριο χώρο μας — όπως συνέβη στην Πολωνία στις 10/9. Παράλληλα, εφαρμόζουμε μια πιο ευέλικτη επιχειρησιακή δομή μέσω της επιχείρησης “Eastern Sentry”, που ξεκίνησε στις 12/9. Στόχος της είναι ο συγχρονισμός της εναέριας επιτήρησης και της αντιαεροπορικής άμυνας σε όλο το ανατολικό μέτωπο του ΝΑΤΟ. Πλέον, δεν αρκεί να διασφαλίζουμε την τάξη στα σύνορά μας. Απαιτείται μια συνολική προσέγγιση. Τα drones είναι προτεραιότητά μας και πιστεύουμε ότι θα αναπτύξουμε σύντομα πιο ισχυρές δυνατότητες αναχαίτισής τους. Η απειλή είναι παρούσα και ό,τι διαφεύγει από το δίκτυο ασφαλείας μπορεί να επηρεάσει οποιαδήποτε χώρα μας».

Ερωτώμενος στη συνέχεια ο Αλέξους Γκρίνκεβιτς αν «θα μπορούσε η Συμμαχία να καταρρίψει ρωσικό αεροσκάφος, όπως έκανε η Τουρκία το 2015» σημειώνει ότι η κάθε περίπτωση αξιολογείται ξεχωριστά και ότι η κατάρριψη ενός drone είναι σαφώς ευκολότερη από πολιτική και επιχειρησιακή άποψη. «Στην περίπτωση των μαχητικών αεροσκαφών, υπάρχει σαφώς μεγαλύτερος κίνδυνος κλιμάκωσης, ειδικά αν υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες. Ωστόσο είναι βέβαιο ότι σε περίπτωση αποδεδειγμένης απειλής, είμαστε έτοιμοι να λάβουμε κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των λαών μας».

Απαντώντας στην συνέχεια στο ερώτημα αν οι ΗΠΑ θα πρέπει να διατηρήσουν την παρούσα στρατιωτική τους παρουσία στην Ευρώπη» ο αμερικανός Ανώτατος Διοικητής των ενόπλων δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη δηλώνει τα εξής:

«Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μια γενική επανεξέταση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας παγκοσμίως. Ως διοικητής στην Ευρώπη, καταθέτω εισηγήσεις, αλλά η τελική απόφαση είναι πολιτική. Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Ευρωπαίους συμμάχους να αναλάβουν περισσότερα, καθώς η Κίνα και η περιοχή Ινδο-Ειρηνικού συνιστούν πλέον πραγματική στρατιωτική πρόκληση. Θα υπάρξουν προσαρμογές στην Ευρώπη, αλλά σε συνεννόηση με τους συμμάχους μας. Δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις».

Στο ερώτημα τι πιστεύει για την ρωσική επιθετικότητα, ο Αλέξους Γκρίνκεβτς, του οποίου ο πατέρας έφτασε στις ΗΠΑ μετανάστης από την Λευκορωσία, λέει τα εξής: «Μεγάλωσα την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και μπήκα στην Αεροπορία λόγω της σοβιετικής απειλής και της πίστης μου στις ελευθερίες μας. Η σημερινή Ρωσία λειτουργεί διαφορετικά: η ανώτερη διοίκησή της ενθαρρύνει, με κίνητρα, τους κατώτερους διοικητές να παίρνουν πρωτοβουλίες, ακόμα και ριψοκίνδυνες. Αυτό οδηγεί σε απερίσκεπτες ενέργειες — όπως έχουμε δει τελευταία. Κάνουν πράγματα που εμείς δεν θα κάναμε ποτέ χωρίς πρώτα να εξετάσουμε το ενδεχόμενο απωλειών».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: Τέσσερα νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας-Τι περιλαμβάνει

Προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στο υπουργείο Τουρισμού: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως αύριο

Βουλή: Κατατέθηκε νέα τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Τι αναφέρει

Πώς να χρησιμοποιήσετε το laptop σας ως δεύτερη οθόνη για το PC σας

O κοντινότερος εξωπλανήτης που έχει εντοπιστεί ίσως διαθέτει ωκεανό – Τι βρήκαν οι αστρονόμοι
περισσότερα
16:51 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Ανάλυση του Politico: «Με το δάχτυλο στην σκανδάλη» – Πώς αντιδρά το ΝΑΤΟ στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου του από την Ρωσία

Οι επανειλημμένες παραβιάσεις του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία τις τελευταίες εβδομάδε...
16:28 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Κομισιόν: «Η προσέγγιση της ΕΕ στο μεταναστευτικό αποδίδει, συνεχίζουμε εντατικά τις προσπάθειές μας» – Η απάντηση στον Τραμπ

Η Κομισιόν αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην 80η ...
16:11 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε κέντρο κράτησης μεταναστών στο Ντάλας – 3 τραυματίες, νεκρός ο δράστης

Τρεις άνθρωποι πυροβολήθηκαν σε κέντρο κράτησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ...
15:57 , Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025

Δήμαρχος Λονδίνου: Ο Τραμπ «είναι ρατσιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός» – «Απαίσιο» τον είχε χαρακτηρίσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει δείξει ότι είναι ρατσιστής, σεξιστής, μισογύνης και ισλαμοφοβικός», απά...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος