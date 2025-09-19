Γιώργος Λιάγκας για Κατερίνα Καινούργιου: «Αν ισχύουν αυτά που ακούω, με το καλό»

Ο Λευτέρης Πανταζής ήταν καλεσμένος το πρωί της Παρασκευής (19/9) στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Ωστόσο, ο επιτυχημένος τραγουδιστής μπερδεύτηκε και πήγαινε προς το πλατό της Κατερίνας Καινούργιου.

Καλωσορίζοντάς τον στην εκπομπή, ο Γιώργος Λιάγκας μοιράστηκε με τους τηλεθεατές την ιστορία. Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής είπε: «Συγγνώμη, μου λένε ότι πήγες σε άλλο πλατό».

«Αγχώθηκα. Δεν ξέρω γιατί, έβαλα άλλη διαδρομή στο κεφάλι μου και πήγαινα προς το πάρκο…», του απάντησε ο Λευτέρης Πανταζής.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε ότι: «Πήγαινες στην Κατερίνα. Βλέπω τους καλεσμένους που έρχονται λίγο νωρίτερα πάντα και λέω “πού είναι ο καλεσμένος;”. Ο Λευτέρης είναι από τους πιο τυπικούς. Με ενημέρωσαν ότι έκανε ένα λάθος και έρχεται. Λέω “πού πήγε;” και μου απάντησαν ότι μπερδεύτηκε και πήγαινε στο πλατό της Κατερίνας Καινούργιου. Να πούμε τα φιλιά μας στην Κατερίνα, κι αν ισχύουν αυτά που ακούω, με το καλό πραγματικά».