Γιώργος Λιάγκας για Κατερίνα Καινούργιου: «Αν ισχύουν αυτά που ακούω, με το καλό»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Γιώργος Λιάγκας
Φωτογραφία: Instagram/gliagas

Ο Λευτέρης Πανταζής ήταν καλεσμένος το πρωί της Παρασκευής (19/9) στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Ωστόσο, ο επιτυχημένος τραγουδιστής μπερδεύτηκε και πήγαινε προς το πλατό της Κατερίνας Καινούργιου. 

Καλωσορίζοντάς τον στην εκπομπή, ο Γιώργος Λιάγκας μοιράστηκε με τους τηλεθεατές την ιστορία. Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής είπε: «Συγγνώμη, μου λένε ότι πήγες σε άλλο πλατό».

«Αγχώθηκα. Δεν ξέρω γιατί, έβαλα άλλη διαδρομή στο κεφάλι μου και πήγαινα προς το πάρκο…», του απάντησε ο Λευτέρης Πανταζής.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε ότι: «Πήγαινες στην Κατερίνα. Βλέπω τους καλεσμένους που έρχονται λίγο νωρίτερα πάντα και λέω “πού είναι ο καλεσμένος;”. Ο Λευτέρης είναι από τους πιο τυπικούς. Με ενημέρωσαν ότι έκανε ένα λάθος και έρχεται. Λέω “πού πήγε;” και μου απάντησαν ότι μπερδεύτηκε και πήγαινε στο πλατό της Κατερίνας Καινούργιου. Να πούμε τα φιλιά μας στην Κατερίνα, κι αν ισχύουν αυτά που ακούω, με το καλό πραγματικά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατρός του Harvard αποκαλύπτει γιατί δεν θα φάει ποτέ ξανά μπανάνα – Ποιος κίνδυνος υπάρχει για το έντερο;

Χρονιά ρεκόρ το 2024 για τη δωρεά και τις μεταμοσχεύσεις οργάνων στην Ελλάδα

Νέες ταυτότητες: Τα ποσά για το παράβολο και τι ισχύει για τους πολύτεκνους – Πότε παύουν να ισχύουν οι παλιές

Στρατιωτικός τουρισμός: Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξή του – Η παρουσίαση στο Πολεμικό Μουσείο

Τεστ προσωπικότητας: Ο κύκλος που θα επιλέξετε αποκαλύπτει τι είδους άνθρωπος είστε «κάτω από την επιφάνεια»

Τι σημαίνει η φράση «απέχω κατά παρασάγγας» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:14 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Λένα Μαντά: «Κάνω εδώ και 7 χρόνια ψυχοθεραπεία, ανακάλυψα ότι εγώ είχα το πρόβλημα»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή ήταν το πρωί της Παρασκευής (19/9) η Λένα Μαντ...
13:01 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Μόνικα Μπελούτσι – Τιμ Μπάρτον: Ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους με κοινή δήλωση

Ο Τιμ Μπάρτον και η Μόνικα Μπελούτσι, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της διεθνούς σόου...
12:52 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Ελισάβετ Σπανού: «Χώρισα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου, δεν έχω μετανιώσει την απόφασή μου»

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε τον Μάιο του 2024 η Ελισάβετ Σπανού, με την τραγουδίστρια να φέρνε...
12:16 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Πέθανε το σκυλάκι του – «Ήταν ένα πλήγμα, αλλά το αντιμετωπίζει κι αυτό ψύχραιμα», λέει ο δικηγόρος του

Δύσκολες ώρες βιώνει ο Γιώργος Μαζωνάκης, μετά το θάνατο της σκυλίτσας του, της Αρίθα. Την δυσ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος