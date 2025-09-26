Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Enikos Newsroom

κοινωνία

καιρός βροχή καταιγίδες

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) έως και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας), την Αιτωλοακαρνανία και τη Δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και τα έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr)

Το παρόν έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 24ωρο. Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Νωρίτερα ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς είχε προϊδεάσει ότι θα βγει έκτακτο δελτίο για την επιδείνωση του καιρού. Μάλιστα, όπως εξήγησε, «η διαταραχή (trough) στη νότια Ιταλία θα είναι αυτή που θα προκαλέσει την επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας από αύριο το απόγευμα».

Πρόγνωση για το Σάββατο  27-09-2025

  • Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές.
  • Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25, στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή 28-09-2025

  • Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο πιθανόν μέχρι το απόγευμα να είναι ισχυρά.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ .
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Πρόγνωση για την Δευτέρα 29-09-2025

  • Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Στα δυτικά τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι τοπικά έντονα τις πρωινές ώρες το βράδυ θα σταματήσουν.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα.

Πρόγνωση για την Τρίτη  30-09-2025

  • Αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ακούσιες νοσηλείες με εισαγγελική εντολή: Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και όχι με περιπολικά της αστυνομίας οι μεταφορές

Νέοι οργανισμοί λειτουργίας στα νοσοκομεία για ένα πιο σύγχρονο ΕΣΥ – Τι περιλαμβάνουν

Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Αυτοί είναι οι λόγοι που μετατίθεται η υποχρεωτική εφαρμογή του για το 2026

Τραμπ: Νέοι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές φαρμάκων, φορτηγών και επίπλων

Επιστήμονες παρακάμπτουν την αρχή της αβεβαιότητας του Heisenberg σε πείραμα ακριβούς ανίχνευσης

Τα 4 ζώδια που θα έχουν φλογερό πάθος και ασταμάτητη δύναμη – «Ο Άρης στον Σκορπιό θα σας απογειώσει»
περισσότερα
12:31 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Άγριος καβγάς στη Νέα Φιλαδέλφεια: Μπουνιές και κλωτσιές στη μέση του δρόμου για… την προτεραιότητα στο φανάρι – Δείτε βίντεο

Άγριος καβγάς στη μέση του δρόμου το μεσημέρι της Πέμπτης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην οδό Αχαρνώ...
12:06 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Παυλάκης: Δεύτερη τραγωδία για την οικογένεια του εικονολήπτη που πέθανε ξαφνικά – Έφυγε από τη ζωή και ο πατέρας του

Τραγωδία στην οικογένεια του εικονολήπτη Γιώργου Παυλάκη που πέθανε ξαφνικά την Τετάρτη 18 Σεπ...
11:30 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου για Τέμπη: Θα απαντηθούν σύντομα τα αιτήματα εκταφής θυμάτων για την ταυτοποίηση σορών

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Κωνσταντίνος Β. Τζαβέλλας, με αφορμή...
11:00 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Κώστας Μπακογιάννης: «Τον θυμάμαι και χαμογελάω, σαν να είναι ακόμα εδώ…» – Η συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του, Παύλο

Μία συγκινητική ανάρτηση για τον πατέρα του, Παύλο Μπακογιάννη που δολοφονήθηκε σαν σήμερα πρι...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος