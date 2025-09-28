Παιχνίδια Εκδίκησης: Οι μάσκες πέφτουν και οι συμμαχίες αλλάζουν – Στις 10 Οκτωβρίου η πρεμιέρα

Νάντια Ρηγάτου

Media

Παιχνίδια Εκδίκησης: Οι μάσκες πέφτουν και οι συμμαχίες αλλάζουν – Στις 10 Οκτωβρίου η πρεμιέρα

Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ανοίγουν αυλαία την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 22:30, στον ΑΝΤ1, και γράφουν την Τελευταία Πράξη.

Το ερωτικό δράμα, που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό, επιστρέφει και οι ήρωες γίνονται πιο αδίστακτοι από ποτέ. Γιατί η παρτίδα δεν τελείωσε, απλά αλλάζει στρατηγική.

Στην ίδια σκακιέρα, τα πιόνια που απέμεναν σιωπηλά στις άκρες, τώρα προωθούνται στο κέντρο. Οι αξιωματικοί παίρνουν θέση στις διαγώνιες της αλήθειας και του ψέματος, ενώ οι πύργοι σηκώνουν τείχη αποκαλύψεων.

Η βασίλισσα δεν συγχωρεί, επιστρέφει όμως στο παιχνίδι για να τα ανατρέψει όλα. Ο βασιλιάς, πλέον, κινδυνεύει.

Τώρα, η κάθε κίνηση μετράει. Γιατί για κάποιους έρχεται η ώρα της εκδίκησης. Και για κάποιους άλλους, η ώρα της τιμωρίας.

Στη νέα σεζόν της σειράς, η Μαρίνα, ο Άγης και η Μάγια θα καταλάβουν, με τον πιο σκληρό τρόπο, ότι ο χρόνος των ψευδαισθήσεων τελείωσε.

Οι μάσκες θα πέσουν, τα μυστικά θα αποκαλυφθούν, οι συμμαχίες θα αλλάξουν πρόσωπα και οι σχέσεις θα ισορροπήσουν πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί, που δεν θα έχει δίχτυ ασφαλείας.

Η Τελευταία Πράξη έρχεται. Και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

 «Παιχνίδια Εκδίκησης»: Πρεμιέρα την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 22:30, και κάθε Παρασκευή στον ΑΝΤ1

Δείτε το τρέιλερ

