LIVE η κίνηση: Αφόρητος ο Κηφισός, μποτιλιάρισμα στο κέντρο της Αθήνας – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Μεγάλες καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα αντιμετωπίζουν από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (01/10) οι οδηγοί στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αφού η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στους κεντρικούς άξονες, σε συνδυασμό και με την πανελλαδική γενική απεργία που έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

Κυκλοφοριακό χάος παρατηρείται αυτή την ώρα στον Κηφισό, όπου τόσο στην άνοδο, όσο και στην κάθοδο καταγράφονται ουρές χιλιομέτρων. Συγκεκριμένα, στην άνοδο υπάρχουν προβλήματα από το Αιγάλεω έως και την Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ η ίδια εικόνα επικρατεί και στην κάθοδο.

Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται, μέχρι στιγμής, στην Κηφισίας, με την κίνηση να είναι αυξημένη κυρίως στο ύψος του Ψυχικού.

Μετ΄ εμποδίων κινούνται οι οδηγοί κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, όπως στη Μεσογείων προς Αθήνα, στη Βασ. Κωνσταντίνου, στη Βασ. Σοφίας, λεωφόρο Αλεξάνδρας, στην Σταδίου και στη λεωφόρο Συγγρού.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στη λεωφόρο Αθηνών, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό, υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10′-15′ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.