Το σχέδιο για να μειωθούν οι τιμές σε 1.000 προϊόντα – Τι θα συζητηθεί σήμερα στη συνάντηση Θεοδωρικάκου με την Ένωση σούπερ μάρκετ

Το σχέδιο για τη μείωση των τιμών σε περίπου 1.000 προϊόντα θα τεθεί επί τάπητος σήμερα ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και τους εκπροσώπους της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ειδικότερα, σήμερα Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα συναντηθεί με την ηγεσία της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, όπου θα συζητηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν οι μειώσεις. Υπενθυμίζεται ότι με στόχο να υπάρξουν μειώσεις σε βασικά αγαθά το υπουργείο έχει προτρέψει βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές τους σε 1.000 προϊόντα. Όπως όλα δείχνουν είναι θέμα λίγων ημερών, και κατά πάσα πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν οι πρώτες μειώσεις σε μια προσπάθεια να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο και πιο άμεσο όφελος οι καταναλωτές.

Η λίστα σύμφωνα πάντα με πληροφορίες με τα προϊόντα θα περιλαμβάνει τρόφιμα όπως ζυμαρικά, γάλα, γιαούρτια, τυριά, κρέας, ελαιόλαδο, αλεύρι, όσπρια, αλλαντικά, ψωμί του τοστ, φρυγανιές, μπισκότα, φρέσκα και κατεψυγμένα ψάρια, κρέατα, αβγά, καφέδες, χυμοί, αναψυκτικά, σοκολατοειδή, κονσέρβες, φρέσκα και κατεψυγμένα λαχανικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά, χαρτικά, οδοντόκρεμες, σαμπουάν και πολλά ακόμη βασικά αγαθά που μπαίνουν καθημερινά στο καλάθι των νοικοκυριών.

Έλεγχοι και πρόστιμα

Με την ακρίβεια να συνεχίζει να πλήττει του οικογενειακούς προϋπολογισμούς οι ελεγκτικές Αρχές πραγματοποιούν σαρωτικούς ελέγχους επιβάλλοντας πρόστιμα είτε για πλασματικές προσφορές και εκπτώσεις που κάνουν οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις είτε γιατί εντοπίσθηκαν να πωλούν ορισμένα προϊόντα με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από αυτό που όριζε ο νόμος, μέχρι και το τέλος του Ιουνίου, οπότε και βρισκότανε σε ισχύ.

Υπενθυμίζεται ότι σε ισχύ βρίσκεται το μέτρο που απαγορεύει στις εταιρείες να εντάσσουν τα προϊόντα στα οποία αυξάνουν τις τιμές, σε προωθητικές ενέργειες, δηλαδή να τα πωλούν με έκπτωση με σε προσφορά για τρεις μήνες. Οι έλεγχοι γίνονται σε όλη τη διατροφική αλυσίδα από την παραγωγή και τους μεσάζοντες μέχρι τα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει καταστήσει σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε όσους κερδοσκοπούν, τονίζοντας ότι τα πρόστιμα θα συνεχίζουν να επιβάλλονται σε όποιους παραβιάζουν την νομοθεσία. είναι πολύ μεγάλα.