«Να μ’ αγαπάς»: Μάνα και κόρη, μια αγκαλιά που πληγώνει – Στη νέα καθημερινή δραματική σειρά που κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς» κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20:00 και ανοίγει τις πόρτες μιας ιστορίας όπου η αγάπη, οι απώλειες και τα μυστικά μπλέκονται με τρόπο που θα αγγίξει την καρδιά κάθε τηλεθεατή.

Από τη Θεσσαλονίκη του χθες μέχρι το Ναύπλιο του σήμερα, μια συγκινητική διαδρομή ξεκινά.

Η ιστορία ξετυλίγεται στο Ναύπλιο, όπου η οικογένεια Καλλιγά παλεύει με τα μυστικά του παρελθόντος, αλλά και τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει στο παρόν.

Στο σπίτι της οικογένειας ζει και η Σοφία Πανταζή με την κόρη της Άννα. Είναι μια γυναίκα που την είχαν «ξεχάσει» και τώρα έρχεται να σταθεί απέναντι σε εκείνους που την πλήγωσαν και της έκλεψαν ό,τι της ανήκει.

Γνωρίστε την Σοφία Πανταζή και την κόρη της Άννα.

Σοφία Πανταζή το γένος Καλλιγά (Ελισάβετ Μουτάφη)

Εξαδέλφη του Θεόφιλου Καλλιγά. Όταν οι γονείς της πέθαναν βρέθηκε να μεγαλώνει υπό τη σκέπη του Χαρίλαου (αδελφού της μητέρας της) και πατέρα του Θεόφιλου. Λίγο μετά την εφηβεία της ερωτεύθηκε και κλέφτηκε με τον σωφέρ της οικογένειας- πράγμα που αποτέλεσε μια καλή ευκαιρία για τον κηδεμόνα της να την εκδιώξει αποστερώντας την και από τα περιουσιακά στοιχεία που δικαιούνταν.

Τα χρόνια που ακολούθησαν ήταν για κείνην σκληρά και μέσα στην ανέχεια αφού ο άντρας που παντρεύτηκε εξελίχθηκε σε κακοποιητή. Τώρα επιστρέφει στη στέγη των Καλλιγά. Κέντρο της ύπαρξής της η άσβεστη και άγρια επιθυμία να ξαναπάρει πίσω όσα στερήθηκε στο παρελθόν. Προκλητική, εκδικητική, φωνακλού και εξοργιστικά αγενής θεωρεί πως όλοι της χρωστούν.

Ένας σίφουνας του «Κακού» στην ιστορία μας, που όμως οι εξελίξεις θα τη φέρουν κάποτε αντιμέτωπη με τον εαυτό της, καθώς παραμένει μια γυναίκα που λαχταρά να αγαπηθεί.

Άννα Πανταζή (Μέγκι Σούλι)

Η κόρη της Σοφίας Πανταζή και ανιψιά του Θεόφιλου. Ένα πολύ ευγενικό, μορφωμένο και γλυκομίλητο πλάσμα, που το βλέμμα της προδίδει ένα πλούσιο συναισθηματικό κόσμο. Είναι φανερό πως αναζητά κάποιον που θα την αγαπήσει, κάποιον που στα μάτια του θα φαίνεται σημαντική.

Μπαίνει στην ιστορία μας με ασυνήθιστη αθωότητα, άτολμη να διεκδικήσει μια ζωή όπως εκείνη θα την ήθελε, παρότι είναι ένα κορίτσι συγχρονισμένο με την εποχή του. Αντιδρά στις απαιτήσεις της μητέρας της, αντιλαμβανόμενη τον παραλογισμό τους, μα κάθε φορά βρίσκεται αναγκασμένη να υπακούσει, συνεχίζοντας μια διαδρομή εξάρτησης και χειραγώγησης χρόνων.

Ο έρωτας θα της δείξει το δρόμο για να γίνει αυτεξούσια.

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

«Να μ’ αγαπάς». Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20:00 και θα προβάλλεται από Δευτέρα έως Παρασκευή την ίδια ώρα.

«Να μ’ αγαπάς»: Η αγάπη δεν είναι ποτέ απλή και οι επιλογές δεν είναι ποτέ εύκολες.