Βόλος: 25χρονος έριξε γροθιά σε συνάδελφό του και απείλησε πως θα σκοτώσει αστυνομικούς

Την πλήρωσε ακριβά ένας 25χρονος εργαζόμενος σε καφετέρια στον Βόλο, έπειτα από άγριο καβγά με τον εργοδότη του και συνάδελφό του, που κατέληξε μέχρι το αστυνομικό τμήμα και το Αυτόφωρο. Όλα έγιναν το μεσημέρι της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου, όταν ο 25χρονος ανακοίνωσε ότι παραιτείται, ζητώντας να πληρωθεί τα δεδουλευμένα του.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, gegonota.news, ο 25χρονος ανέβηκε δύο φορές στο γραφείο του εργοδότη για να ζητήσει τα χρήματά του, λογομάχησαν και λίγο αργότερα κατέβηκε στο ισόγειο και περίμενε να πάρει τα χρήματά του. Εκεί, μία 40χρονη συνάδελφός του φέρεται να του είπε «μ…. καλά έκανες και παραιτήθηκες».

Η 40χρονη υπάλληλος, δέχτηκε όμως χωρίς λόγο, σύμφωνα με μαρτυρίες, γροθιά στον αυχένα, ενώ ο 25χρονος υποστήριξε πως ο ίδιος χτυπήθηκε από τον εργοδότη του.

Η γυναίκα έπεσε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο, ενώ ο 25χρονος κάλεσε την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί που τον οδήγησαν στο τμήμα κατέθεσαν ότι στη διαδρομή έβριζε, απειλούσε και αρνιόταν να δώσει στοιχεία. Όπως κατέθεσαν, στο Α.Τ. συνέχισε να φωνάζει και να απειλεί πως «θα τους σκοτώσει», ενώ εκείνος αντέτεινε ότι αστυνομικός τον έπιασε από τον λαιμό και τον έβρισε, με αποτέλεσμα να ανταποδώσει λεκτικά.

Στο δικαστήριο, η 40χρονη συνάδελφός του περιέγραψε τον 25χρονο «εκτός εαυτού», λέγοντας ότι την έβρισε και την χτύπησε χωρίς λόγο. Ο εργοδότης από την πλευρά του υποστήριξε ότι είχε κάνει υπομονή μαζί του όλο το καλοκαίρι, παρότι ήταν απείθαρχος και είχε κακή συμπεριφορά. Άλλοι εργαζόμενοι επιβεβαίωσαν πως είδαν τη γυναίκα σε κατάσταση σοκ και τον 25χρονο να φωνάζει.

Η υπεράσπιση παρουσίασε ως μάρτυρα μια καθηγήτρια Αγγλικών, η οποία δήλωσε ότι ο κατηγορούμενος είναι ευγενικός και εθελοντής σε προγράμματα θεραπευτικής ιππασίας. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι χτύπησε τη συνάδελφό του ή ότι απείλησε αστυνομικούς, υποστηρίζοντας πως παρερμηνεύτηκαν οι αντιδράσεις του και ότι οι πραγματικές ευθύνες βαραίνουν τον εργοδότη του.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου τον έκρινε ένοχο για σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση εις βάρος της 40χρονης, καθώς και για βία και απείθεια κατά αστυνομικών. Στον 25χρονο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, με την έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.