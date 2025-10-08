ΠΑΣΟΚ: Αναδιάταξη και μία στρατηγική με 3 άξονες με το βλέμμα στο κόμμα Τσίπρα

Το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ανησυχεί για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και το ενδεχόμενο ίδρυσης ενός νέου κόμματος στέλνουν οι δημόσιες τοποθετήσεις των στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη.

Ωστόσο στο παρασκήνιο το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζει μία στρατηγική με 3 άξονες που θα ξεδιπλώσει το επόμενο διάστημα. Πρώτον ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πυκνώσει τις εμφανίσεις του και θα υψώσει τους τόνους της αντιπαράθεσης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προκειμένου να γίνει ξεκάθαρο ότι ο βασικός αντίπαλος και διεκδικητής της εξουσίας είναι το ΠΑΣΟΚ και ο ίδιος.

Έτσι δίνεται μεγάλη βαρύτητα στην ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος αλλά και στη συζήτηση για τα εθνικά θέματα που έχει προαναγγείλει στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν αποκλείεται, λοιπόν, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης να διασταυρώσουν τα ξίφη τους από το βήμα της Βουλής. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται ότι προσδοκούν στην Χαριλάου Τρικούπη.

Ο δεύτερος άξονας αφορά τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ και την παρασκηνιακή – κάποιες φορές και δημόσια- γκρίνια για τις καθυστερήσεις στην διοργάνωση του Συνεδρίου, στην αξιοποίηση των στελεχών και την αδράνεια των κομμάτων του κόμματος. Αρκετά στελέχη χρεώνουν στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι προτιμά να λειτουργεί με έναν στενό πυρήνα συνεργατών και αφήνει «εκτός» αρκετά πολιτικά στελέχη.

Για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση και να συσπειρώσει το κόμμα ο Νίκος Ανδρουλάκης κινεί τις διαδικασίες για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Αναμένεται άμεσα η ανακοίνωση της σύνθεσης της Κεντρικής Επιτροπής Οργάνωσης του Συνεδρίου (ΚΟΕΣ). Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής» ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ήδη δεχθεί εισηγήσεις για τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να στελεχώσουν την ΚΟΕΣ, όπου αναμένεται να εκπροσωπηθούν και οι συνυποψήφιοί του για την ηγεσία του κόμματος, καθώς και για τη στελέχωση της επιτροπής ψηφοδελτίων και της ομάδας διεύρυνσης.

Ο τρίτος άξονας αφορά ένα προσκλητήριο για συμπόρευση και κινητοποίηση των ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων με επίκεντρο το ΠΑΣΟΚ. Η Χαριλάου Τρικούπη με αυτόν τον τρόπο θέλει να εμφανιστεί ως η μοναδική δύναμη της προοδευτικής παράταξης που μπορεί να εγγυηθεί ένα διαφορετικό κυβερνητικό αφήγημα και να αποτελέσει ένα αντίπαλον δέος για την ΝΔ.