Χρίστος Δήμας: Ενισχύουμε τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας με 80 νέους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Χρίστος Δήμας

«Με την ορκωμοσία των 80 νέων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας υλοποιείται το πρώτο στάδιο του προγράμματος που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την ενίσχυση του προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» τονίζει με δήλωσή του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Και προσθέτει: «Ο προγραμματισμός του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προβλέπει την πρόσληψη ακόμη 17 ελεγκτών εντός του έτους και άλλων 72 από την ίδια δεξαμενή επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, το 2026. Την ίδια στιγμή προχωρά η διαδικασία προσλήψεων και σε άλλες νευραλγικές ειδικότητες και συγκεκριμένα 43 νέοι ηλεκτρονικοί ATSEP φέτος και άλλοι 44 το 2026. Για το επόμενο έτος προγραμματίζονται επίσης, 28 προσλήψεις υπαλλήλων παροχής πληροφοριών (AFISO).

Η ενίσχυση του προσωπικού της ΥΠΑ  γίνεται ταυτόχρονα με τον μετασχηματισμό της Υπηρεσίας σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, προκειμένου να ενισχυθεί η διοικητική της αυτοτέλεια.

Οι παραπάνω συντονισμένες ενέργειες εντάσσονται στο σχέδιο δράσης που εφαρμόζουμε σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών αεροναυτιλίας της Ελλάδας. Εύχομαι καλή σταδιοδρομία στα νέα στελέχη της ΥΠΑ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

COVID: Τα 2 πρώιμα συμπτώματα της νέας μετάλλαξης για τα οποία μας προειδοποιούν ειδικοί

Έρχεται νέος Υγειονομικός Χάρτης με συγχωνεύσεις κλινικών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ έως την Παρασκευή

Καύσιμα: Πότε αναμένεται να μειωθούν οι τιμές και πόσο – Ποια είναι η νέα πρόβλεψη για το πετρέλαιο θέρμανσης

Μη χρησιμοποιείτε αυτές τις δωρεάν εφαρμογές VPN στο iPhone ή στο Android σας

Η πιο ακριβή πινακίδα κυκλοφορίας στη Βρετανία πωλείται για 1,2 εκατ. λίρες για έναν απροσδόκητο λόγο
περισσότερα
01:20 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Κυρανάκης για ΠΑΣΟΚ: Χρεώνει στην κυβέρνηση την απόφαση μιας ιδιωτικής εταιρείας με την οποία προφανώς διαφωνούμε

«Λίγες ημέρες πριν, έστειλα επιστολή στον ΟΣΕ ζητώντας να μην ασκήσει αναίρεση στην πρώτη απόφ...
00:56 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Νέα εποχή για την ελληνική κεφαλαιαγορά με την αναβάθμιση στις Ανεπτυγμένες Αγορές»

«Η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών από τον οίκο FT...
00:37 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Κωστής Χατζηδάκης: «Το κόμμα Σαμαρά μάς αφορά περισσότερα από το κόμμα Τσίπρα»

Το κόμμα Σαμαρά μας αφορά περισσότερο σε σχέση με το κόμμα Τσίπρα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κ...
23:39 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

Φάμελλος από την παρουσίαση του βιβλίου του Στέλιου Παππά: Έχουμε χρέος να τελειώσουμε με την άδικη, διεφθαρμένη κυβέρνηση της δεξιάς με συλλογική πολιτική δράση – Χρειάζεται ένα σύγχρονο Αριστερό κόμμα

«Έχουμε χρέος να τελειώσουμε με την άδικη, διεφθαρμένη κυβέρνηση της δεξιάς με συλλογική πολιτ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης