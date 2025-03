Ντόλι Πάρτον: Η πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την απώλεια του συζύγου της – «Θα τον αγαπώ για πάντα»

Η Ντόλι Πάρτον έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την απώλεια του συζύγου της, Καρλ Ντιν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών στις 3 Μαρτίου.

Η 79χρονη θρυλική τραγουδίστρια παρευρέθηκε την Παρασκευή 14 Μαρτίου σε εκδήλωση στο Τενεσί, που σηματοδότησε τη συμπλήρωση 40 ετών από την ίδρυση του θεματικού πάρκου Dollywood. Κατά τη διάρκεια της συγκινητικής στιγμής, ευχαρίστησε το κοινό για την αγάπη και τη στήριξή του στη δύσκολη αυτή περίοδο.

«Φυσικά, θα τον αγαπώ πάντα και θα μου λείπει, αλλά ήθελα να ξέρετε ότι και εσάς θα σας αγαπώ για πάντα», δήλωσε με συγκίνηση, κάνοντας έμμεση αναφορά στην εμβληματική επιτυχία της I Will Always Love You.

Δείτε το βίντεο με την εμφάνισή της:

“He would want me to be working.” Dolly Parton made her first public appearance at the 2025 Dollywood season opening since her husband, Carl Dean, died earlier this month. pic.twitter.com/ssiMuYS4pm

— USA TODAY (@USATODAY) March 15, 2025