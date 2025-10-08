Συγκινητικό βίντεο: Σκύλος οδηγεί την αστυνομία στην τραυματισμένη 86χρονη ιδιοκτήτριά του

Enikos Newsroom

διεθνή

Ένα περιστατικό συγκλονιστικής αφοσίωσης καταγράφηκε στη Φλόριντα, στις ΗΠΑ, όταν ένας σκύλος οδήγησε την αστυνομία στην 86χρονη ιδιοκτήτρια, η οποία είχε καταρρεύσει κατά τη διάρκεια μιας βραδινής βόλτας.

Το βίντεο από την κάμερα σώματος του αστυνομικού δείχνει τη συγκινητική στιγμή που ο τετράποδος ήρωας αρνήθηκε να εγκαταλείψει το σημείο μέχρι να βρεθεί η ηλικιωμένη γυναίκα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου, όταν ένας αστυνομικός του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Οκάλουζα ανταποκρίθηκε σε κλήση για έναν αγνοούμενο ηλικιωμένο στο Ντέστιν της Φλόριντα.

Στην είσοδο ενός σπιτιού, ένας άνδρας, σε κατάσταση απελπισίας, εξήγησε στην αστυνομία ότι η 86χρονη σύζυγός του δεν είχε επιστρέψει από τη βόλτα με τον σκύλο του γιου τους. «Πάντα παίρνει μαζί της τον σκύλο, αλλά ποτέ δεν αργεί πάνω από 10 ή 15 λεπτά. Τώρα έχει περάσει σχεδόν μία ώρα. Περισσότερο από μία ώρα», είπε ανήσυχος.

Μια αστυνομικός εντόπισε λίγο αργότερα τον σκύλο, ονόματι Eeyore, να περιπλανιέται μόνος του στον δρόμο. Η ίδια σταμάτησε το περιπολικό και χαιρέτησε τον ανήσυχο σκύλο, ο οποίος την πλησίασε με φιλική διάθεση. «Πού είναι η μαμά σου; Δείξε μου πού είναι η μαμά σου», του είπε η αστυνομικός.


Ο Eeyore αμέσως γύρισε και άρχισε να την οδηγεί μέσα στο σκοτάδι της γειτονιάς, παραμένοντας στο λουρί του. Λίγα λεπτά αργότερα, η αστυνομικός εντόπισε την ηλικιωμένη γυναίκα ξαπλωμένη στο πεζοδρόμιο.

«Ο Eeyore δεν έφευγε. Συνέχιζε να επιστρέφει σε μένα. Ήρθε τρέχοντας στο περιπολικό μου κι εγώ του είπα “πήγαινέ με στη μαμά” – και με οδήγησε εδώ», εξήγησε η αστυνομικός στην έκπληκτη γυναίκα.

Εκείνη, συγκινημένη, δεν έκρυψε την ευγνωμοσύνη της: «Καλό αγόρι. Πολύ καλό αγόρι. Δεν είμαι καν η ιδιοκτήτριά του, είμαι η γιαγιά του. Ω, είσαι τόσο καλό αγόρι».

