Τατόι: Η ανακοίνωση του ΓΕΑ για το ατύχημα με το εκπαιδευτικό αεροσκάφος

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) για το ατύχημα με το εκπαιδευτικό αεροσκάφος στο Τατόι. Όπως σημειώνεται συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, προσέκρουσε στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης.

Η ανακοίνωση

Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:52, αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από την Σχολή Ικάρων, που συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, προσέκρουσε στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους, διακομίσθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γράβαλος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ

