Παπαθανάσης στον Realfm 97,8: Στόχος μας είναι να μη χαθεί ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια – Έρχονται 3 νέα προγράμματα ύψους 8 δισ. ευρώ

Για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και την ακρίβεια μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από την συχνότητα του Realfm 97,8.

Για την απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι «ο απόλυτος στόχος μας είναι να μη χαθεί ευρώ. Αυτό είναι που θέλουμε και αυτό είναι που θα πετύχουμε. Φέτος έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων των τελευταίων 16 ετών, 14,6 δισεκατομμύρια ευρώ, που τι σημαίνει αυτό; Να θυμίσω ότι το ’19 είχαμε 5,4 δισεκατομμύρια, φέτος 14,6 και του χρόνου 16,9. Οι στόχοι μας εδώ είναι μετρήσιμοι. Πολύ σωστά λέτε ότι υπάρχει αγωνία αν θα επιτευχθούν οι στόχοι. Μέχρι σήμερα που μιλάμε έχουμε πετύχει όλους τους στόχους. Είμαστε στις πρώτες θέσεις και αυτό είναι εύκολο να το δείτε μπαίνοντας στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την εκταμίευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ποσοστό είμαστε 65%. (…) Στις αιτήσεις είμαστε δεύτεροι, στο κατά κεφαλήν είμαστε πρώτοι, στο ποσοστό επίτευξης των οροσήμων είμαστε τρίτοι ή τέταρτοι. Είμαστε πάντως στις πρώτες θέσεις και αναμένουμε φέτος να υποβάλουμε το έβδομο αίτημα που μαζί με ένα υπόλοιπο δανειακό θα είναι περίπου 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό θα ανεβάσει τους πόρους που θα έχουμε πάρει στα 28,2 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 36, δηλαδή θα πάμε με το κλείσιμο της χρονιάς στο 78%. Επομένως και πάλι θα παραμείνουμε σε πολύ υψηλή απορρόφηση».

Αναφορικά με το πού κατευθύνθηκαν τα ευρωπαϊκά χρήματα και αν θα φέρουν ανάπτυξη μελλοντικά ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είπε ότι «το μεγάλο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 14,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και του χρόνου 16,9 δισ. έχει άμεσο αποτέλεσμα στην οικονομία της πατρίδας μας. Τι ανακοινώθηκε λοιπόν πριν από δύο μέρες με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού; Ότι η Ελλάδα το 2025 θα έχει ανάπτυξη 2,2% όταν όλη η Ευρώπη θα έχει 0,9% και το 2026 θα έχουμε 2,4% όταν η Ευρώπη θα έχει 1,4%. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά; Ότι αυτό το ισχυρό εργαλείο το οποίο λέγεται δημόσιες επενδύσεις, που καταλαμβάνει το Ταμείο Ανάκαμψης, τα συγχρηματοδοτούμενα, τους εθνικούς πόρους, το Εθνικό Πρόγραμμα δηλαδή, συμβάλλει στο να πετύχουμε αυτό τον στόχο».

«Τώρα το πού πήγαν τα λεφτά. Αυτό είναι ανάλογα. Ας πούμε για το Ταμείο Ανάκαμψης θα πρέπει να κοιτάξουμε γύρω μας και να δούμε τα νέα λεωφορεία που κυκλοφορούν, να δούμε στα σχολεία τους διαδραστικούς πίνακες, να δούμε τις ανακαινίσεις των νοσοκομείων και των κέντρων Υγείας, να δούμε τα έργα, τον ΒΟΑΚ, να δούμε τον Ε65. Εκεί πήγαν τα λεφτά», τόνισε ο Νίκος Παπαθανάσης.

«Το σύστημα του ΕΣΠΑ επειδή είναι ευρωπαϊκοί πόροι και γνωρίζετε αυτά τα οποία συμβαίνουν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Επομένως οι διαδικασίες είναι ευρωπαϊκές διαδικασίες, πρέπει να τηρούνται. Όμως αναφερθήκατε στις μεγάλες επιχειρήσεις. Το Ταμείο Ανάκαμψης – γιατί κοιτάξτε το ΕΣΠΑ αφορά μόνο στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα επομένως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μεγάλες επιχειρήσεις, 26 δισεκατομμύρια πάνε στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και στην κοινωνία. Άρα εκεί που απευθύνεται η αντιπολίτευση είναι μόνο στο ένα από τα δύο σκέλη του Ταμείου Ανάκαμψης, που είναι το δανειακό για τις μεγάλες επιχειρήσεις -γιατί στο άλλο σε αυτό που σας είπα για το ‘Προλαμβάνω’ για αυτά τα προγράμματα είναι και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δηλαδή στο ‘Εξοικονομώ’ αυτός που θα έρθει να σας φτιάξει το σπίτι ο ηλεκτρολόγος, ο υδραυλικός δεν είναι μεγάλη επιχείρηση», σημείωσε ο Νίκος Παπαθανάσης.

Και συνέχισε: «Αλλά πάμε τώρα στο δεύτερο σκέλος που είναι το δανειακό. Εκεί ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχει πάρει δάνειο είναι ίδιος, ίσος με τον αριθμό των μεγάλων επιχειρήσεων. Όμως τι συμβαίνει; Οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια και είναι λογικό. Επομένως γι’ αυτό υπάρχει μεγαλύτερο ποσό στο δανειακό σκέλος που πηγαίνει στις μεγάλες επιχειρήσεις. Όμως τα χρήματα είναι εκεί. Το πρόγραμμα είναι ανοικτό για κάθε μικρή ή μεσαία επιχείρηση και να σας θυμίσω ότι για μία μικρή ή μεσαία επιχείρηση ή πολύ μικρή επιχείρηση αυτή τη στιγμή υπάρχει το Ταμείο Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας που απευθύνεται μόνο σε αυτή την κατηγορία των επιχειρήσεων, όπου εκεί είτε επιδοτούμε το επιτόκιο κατά 40% είτε εγγυόμαστε το δάνειο κατά 80% με μεγάλη επιτυχία και με μεγάλη επιχειρηματικότητα. Και μάλιστα προσθέσαμε και νέους πόρους και έχουμε φτάσει πλέον τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια, είμαστε τώρα στα 2,6 δισ. και προσθέσαμε πόρους και έτσι υπάρχει εργαλείο και για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Σε ερώτηση για το εάν στα έργα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έχουν ενταχθεί και έργα στον σιδηρόδρομο ο Νίκος Παπαθανάσης εξήγησε ότι «βεβαίως είναι και ο σιδηρόδρομος. Ανακατευθύναμε 600 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και για το θέμα του ‘Daniel’. Επομένως γίνονται έργα και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ σιδηροδρομικά και μάλιστα τα έργα αυτά τρέχουν ακριβώς για να ικανοποιήσουμε και τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης και υπάρχει η μεγάλη μεταρρύθμιση για τον ΟΣΕ. Επομένως υπάρχουν έργα σιδηροδρομικά ακριβώς που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε ότι «προφανώς όσοι έχουν πάρει χρήματα που δεν έπρεπε να πάρουν θα τα επιστρέψουν και αυτή είναι και η απόφαση του Πρωθυπουργού. Από εκεί και πέρα όμως προφανώς επίσης οι έλεγχοι γίνονται. Πάντα γίνονται έλεγχοι και είναι καλοδεχούμενοι όπου γίνονται έλεγχοι γιατί νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι η στάση της δημόσιας διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και των Αρχών εδώ, όπου κάνουν ελέγχους. (…) Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και κάνουμε, είναι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε αυτό το σύστημα και ειδικά στα ευρωπαϊκά χρήματα όπου πέραν του ελέγχου υπάρχει και μια υποχρέωση να μπορέσουμε να αποδώσουμε ακριβώς στην κοινωνία τα χρήματα τα οποία έρχονται από τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν υπάρχει θέμα για την επόμενη χρηματοδότηση. Συζητούμε κανονικά για το νέο πρόγραμμα, για την νέα προγραμματική περίοδο 2028 – 2034 και βεβαίως από την 1η του έτους ξεκινούν τρία νέα ευρωπαϊκά προγράμματα. Το πρόγραμμα του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου ύψους 4,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και το λέω αυτό γιατί πάντα γίνεται συζήτηση τι θα ακολουθήσει από το Ταμείο Ανάκαμψης».

«Το δεύτερο πρόγραμμα είναι της Απανθρακοποίησης 1,8 δισ. ευρώ και το τρίτο πρόγραμμα είναι του Εκμοντερνισμού 1,7 δισ. ευρώ, συνολικά 8 δισ. Είναι πολύ μεγάλα προγράμματα, τα οποία έρχονται και ενώ τρέχει το Ταμείο Ανάκαμψης το ’26 να ξεκινήσουν κι αυτά. Και ξεκινά αμέσως γιατί η προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ που τρέχει τώρα τελειώνει το ’29, ξεκινάει η νέα προγραμματική περίοδος του ΕΣΠΑ που θα φέρει κι αυτή με τη νέα διαπραγμάτευση που θα κάνουμε περίπου 50 δισ. πόρους στην πατρίδα μας», ανέφερε ο Νίκος Παπαθανάσης.

Για την ακρίβεια ο Νίκος Παπαθανάσης υπογράμμισε ότι «προφανώς η ακρίβεια έχει ταλαιπωρήσει και νομίζω ότι αυτό το αναγνωρίζει και η κυβέρνηση και μία από τις βασικές αν θέλετε λύσεις, είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Δεν έχουμε πει ότι έχουμε λύσει το θέμα της ακρίβειας. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι όταν η οικονομία πάει καλά μπορεί να υπάρξει μέρισμα και αυτό το μέρισμα να γυρίσει στην κοινωνία και μερικώς να καλύψει αυτή τη διαφορά που έχει προκύψει από την ακρίβεια. Όταν όμως η οικονομία δεν πάει καλά το σίγουρο είναι ότι δεν ευημερούν οι πολίτες».

«Μόλις ανακοινώθηκαν μέτρα 1,7 δισ. ευρώ που θα τα δουν όλοι οι συμπολίτες μας πολύ γρήγορα στην τσέπη τους και επιλέξαμε τον τρόπο για να τα δουν άμεσα στην τσέπη τους. (…) Τι δημιουργεί λοιπόν την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος; Η μείωση της ανεργίας, η μείωση των φορολογικών υποχρεώσεων και μειώσαμε από το ’19 μέχρι σήμερα 83 φόρους και βεβαίως η δυνατότητα της κυβέρνησης να παίρνει το μέρισμα και να το γυρίζει άμεσα στην κοινωνία», είπε ο Νίκος Παπαθανάσης.

Για τους ελέγχους στην αγορά ο Νίκος Παπαθανάσης εξήγησε ότι «ήταν κάτι το οποίο το αντιμετώπισα στην προηγούμενη θέση μου, προφανώς υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και προφανώς είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί: οι έλεγχοι και η επιβολή προστίμων. Ακούσατε και πρόσφατα πολύ υψηλά πρόστιμα σε μεγάλες αλυσίδες ακριβώς γιατί υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός έναντι του παρελθόντος που δεν υπήρχε ελεγκτικός μηχανισμός».