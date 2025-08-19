Αίθρα Λυκουρέζου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 8 χρόνια από τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη – «Δεν ακολουθούσε τα στημένα…»

Οκτώ χρόνια συμπληρώθηκαν την Δευτέρα (18/8), από την ημέρα που η Ζωή Λάσκαρη έφυγε από τη ζωή. Η Αίθρα Λυκουρέζου, πριν από λίγες ώρες έκανε μία βαθιά συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, με την οποία τίμησε τη μνήμη της σπουδαίας ηθοποιού και μητέρας της.

Συγκεκριμένα, η Αίθρα Λυκουρέζου δημοσίευσε μία φωτογραφία, στην οποία βλέπουμε την Ζωή Λάσκαρη να ποζάρει φορώντας ένα λευκό και αέρινο φόρεμα.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Φως. Αέρας. Λευκό. Φωτεινή ψυχή. Έσπερνε δημιουργία. Διαφορετική. Δημιουργική. Απόλυτη. Ζωντανή. Ευαίσθητη. Τσαμπουκάς. Θαρραλέα. Τολμηρή. Άνοιγε δρόμους… Δεν ακολουθούσε τα στημένα. Δεν ακολουθούσε τα πλήθη. Δεν επιζητούσε χειροκρότημα. Δεν επιζητούσε τίποτα. Γιατί πολύ απλά ήταν. Σε ένα στημένο σημερινό «σταρ συστεμ»… Ήταν το πιο λαμπρό αστέρι. Το φως της… είτε σε έκαιγε… Είτε σε ζέσταινε… Δεν «έστηνε» ειδήσεις… Δεν είχε ψώνιο να την αποκαλούν κάπως. Ήταν. Είναι. Και θα είναι για πάντα. Όλα αυτά που οι περισσότεροι «προσπαθούν» με χίλια μέσα να τραβήξουν την προσοχή… Δεν προσπάθησε ποτέ. Αρκούσε ένα βλέμμα. Ένα περπάτημα. Ένα γέλιο. Σε ένα στημένο κόσμο… σε έναν Άθεο κόσμο… Υπήρξε… κάτι πολύ παραπάνω… Άπιαστο. Με πίστη δυνατή μόνο στον Θεό… Σε ευχαριστώ που μου έδειξες τι θα πει… ΖΩΗ».

Υπενθυμίζεται ότι η Ζωή Λάσκαρη στη διάρκεια της ζωής της έκανε δύο γάμους. Υπήρξε παντρεμένη με τον Πέτρο Κουτουμάνο από το 1967 έως το 1971 και απέκτησαν μαζί ένα παιδί την Μάρθα Κουτουμάνου. Το 1976 παντρεύτηκε τον γνωστό δικηγόρο Αλέξανδρο Λυκουρέζο, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη την Αίθρα Λυκουρέζου.