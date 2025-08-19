Μάθιου Πέρι: Η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» θα δηλώσει ένοχη για τον θάνατο του ηθοποιού

Μια νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου του ηθοποιού Μάθιου Πέρι, καθώς η γυναίκα που ήταν γνωστή ως «Βασίλισσα της Κεταμίνης» συμφώνησε να δηλώσει ένοχη για την πώληση της ουσίας που τον οδήγησε στον θάνατο.

Η Jasveen Sangha γίνεται η πέμπτη και τελευταία κατηγορούμενη στην υπόθεση για τον θάνατο του Πέρι από υπερβολική δόση, που προχωρά σε συμφωνία με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, αποφεύγοντας τη δίκη που είχε οριστεί για τον Σεπτέμβριο.



Η ίδια και ο γιατρός Salvador Plasencia, που είχε δηλώσει ένοχος τον περασμένο μήνα, θεωρούνταν οι βασικοί στόχοι της έρευνας.

Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι -ο γιατρός Mark Chavez, ο Kenneth Iwamasa και ο Erik Fleming– έχουν επίσης δηλώσει ένοχοι, συνεργαζόμενοι με τις αρχές.

Σύμφωνα με την υπογεγραμμένη δήλωση που κατατέθηκε στο δικαστήριο, η Sangha παραδέχθηκε ότι θα δηλώσει ένοχη για πέντε ομοσπονδιακά αδικήματα, μεταξύ των οποίων και η παροχή της κεταμίνης που οδήγησε στον θάνατο του Πέρι.

Ο συνήγορός της, Mark Geragos, δήλωσε σε σύντομη ανακοίνωση: «Αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις της».

Οι εισαγγελείς χαρακτήριζαν τη 42χρονη, η οποία έχει διπλή υπηκοότητα (ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου), «παραγωγική έμπορο ναρκωτικών» και την ανέφεραν στα έγγραφα και τις ανακοινώσεις τους με το προσωνύμιο «Βασίλισσα της Κεταμίνης».

Η ίδια αποδέχθηκε να δηλώσει ένοχη για μία κατηγορία διατήρησης χώρου που χρησιμοποιούνταν για διακίνηση ναρκωτικών, τρεις κατηγορίες διανομής κεταμίνης και μία κατηγορία διανομής κεταμίνης που οδήγησε σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Η οριστικοποίηση της συμφωνίας ήρθε σχεδόν έναν χρόνο μετά την ανακοίνωση των ομοσπονδιακών εισαγγελέων, τον Οκτώβριο του 2023, ότι πέντε άτομα κατηγορούνταν για τον θάνατο του Πέρι.

Η Sangha παραδέχθηκε επίσης ότι το 2019 πούλησε τέσσερα φιαλίδια κεταμίνης σε έναν άνδρα, τον Cody McLaury, ο οποίος πέθανε από υπερβολική δόση λίγες ώρες αργότερα, χωρίς να έχει καμία σχέση με τον Πέρι.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι εισαγγελείς θα αποσύρουν τρεις άλλες κατηγορίες που σχετίζονται με τη διανομή κεταμίνης και μία κατηγορία για διανομή μεθαμφεταμίνης, η οποία δεν συνδεόταν με την υπόθεση του Πέρι.

Η Sangha αναμένεται να αλλάξει επισήμως την ομολογία της σε «ένοχη» σε επικείμενη ακροαματική διαδικασία, όπου θα οριστεί και η ποινή της. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και 45 ετών.

Ο Μάθιου Πέρι πέθανε στο σπίτι του, σε ηλικία 54 ετών, αφού είχε λάβει κεταμίνη από τον γιατρό του στο πλαίσιο θεραπείας για την κατάθλιψη – μια χρήση που γίνεται ολοένα και πιο συνηθισμένη για το συγκεκριμένο αναισθητικό.

Όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, ο ηθοποιός έκανε χρήση κεταμίνης έξι με οκτώ φορές την ημέρα πριν από τον θάνατό του.

Ο Πέρι είχε δώσει σκληρή μάχη με τον εθισμό για χρόνια, ήδη από την εποχή που μεσουρανούσε στη σειρά «Τα Φιλαράκια» του NBC, όταν έγινε ένας από τους μεγαλύτερους σταρ της γενιάς του, μέσα από τον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ.

Πηγή: Euronews