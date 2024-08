Μάθιου Πέρι: Ποιος είναι ο προσωπικός του βοηθός που του χορήγησε τις θανατηφόρες δόσεις κεταμίνης – Τα τελευταία λόγια του ηθοποιού

Στις 28 Οκτωβρίου 2023, η είδηση του θανάτου του Μάθιου Πέρι, του ηθοποιού που έγινε ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από τον ρόλο του «Τσάντλερ Μπινγκ» στη δημοφιλή σειρά «Φιλαράκια» (Friends), συγκλόνισε τον κόσμο. Ο Πέρι βρέθηκε νεκρός σε ένα υδρομασάζ στο πολυτελές σπίτι του στην περιοχή Pacific Palisades, και οι πρώτες εκτιμήσεις της ιατροδικαστικής έρευνας αποκάλυψαν ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε υπερβολική δόση κεταμίνης.

Την Πέμπτη 15 Αυγούστου 2024, οι αρχές αποκάλυψαν ότι μέσω έρευνας ξεσκεπάστηκε ένα «ευρύ εγκληματικό δίκτυο» προμηθευτών κεταμίνης, μέλη του οποίου έδωσαν το φάρμακο στον Πέρι και σε άλλους. Δήλωσαν ότι το δίκτυο «εκμεταλλεύτηκε» τα θέματα εθισμού που αντιμετώπιζε ο ηθοποιός. Μεταξύ των πέντε κατηγορούμενων, βρίσκεται και ο προσωπικός του βοηθός, Kenneth Iwamasa.

Αποκαλύφθηκε επίσης πως η κεταμίνη, η οποία χορηγήθηκε στον Πέρι από τον Iwamasa, προήλθε από μια «αλυσίδα» παράνομων προμηθευτών. Ο Iwamasa, που άρχισε να εργάζεται για τον ηθοποιό το 1998 ως προσωπικός βοηθός/μάνατζερ, βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης καθώς κατηγορείται -με ποινή φυλάκισης 15 έτη- ότι χορήγησε στον Πέρι τουλάχιστον 27 ενέσεις κεταμίνης κατά τις τελευταίες πέντε ημέρες της ζωής του, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων τριών δόσεων που, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, προκάλεσαν τον θάνατό του.

Ο Kenneth Iwamasa, 59 ετών, υπηρέτησε ως προσωπικός βοηθός του Μάθιου Πέρι για περισσότερα από 25 χρόνια, ενώ παράλληλα έμενε μαζί του στην έπαυλη του Πέρι στο Μπέβερλι Χιλς – πιστεύεται ότι ανακάλυψε το άψυχο σώμα του ηθοποιού στο υδρομασάζ. Η καριέρα του ως εκτελεστικός βοηθός και μάνατζερ ταλέντων περιλαμβάνει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση προσωπικοτήτων του Χόλιγουντ. Ο Iwamasa δούλευε για την Doug Chapin Management, όπου είχε αναλάβει τη διαχείριση καριέρας διάσημων προσωπικοτήτων, περιλαμβανομένων και της Άντζελα Μπάσετ.

Είχε κάνει σπουδές στη φωτογραφία και τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, καθώς και ένα χρόνο σπουδών στον κινηματογράφο και την παραγωγή ταινιών στο Κολέγιο Κουλούμπια του Χόλιγουντ. Στο βιογραφικό του σημείωμα, όπως αυτό παρουσιάζεται στο LinkedIn, ο Iwamasa είχε γράψει: «Αναπτύσσομαι σε χαοτικές καταστάσεις που απαιτούν τάξη. Είμαι διακριτικός, πιστός και τιμώ την απόλυτη εμπιστευτικότητα».

Η επαγγελματική του πορεία, αν και χαρακτηρίζεται από επιτυχία και μακροχρόνια εμπειρία, «μαυρίζει» από τη ανακάλυψη της εμπλοκής του στην προμήθεια της θανατηφόρας κεταμίνης για τον Πέρι. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει, περιλαμβάνοντας την παραδοχή ενοχής για συνωμοσία με σκοπό τη διακίνηση κεταμίνης που οδήγησε στον θάνατο του ηθοποιού, έχουν προκαλέσει σοκ στο καλλιτεχνικό στερέωμα και όχι μόνο.

Η υπόθεση αυτή, με την εμπλοκή του Iwamasa στον θάνατο του «Τσάντλερ», αναδεικνύει τις σκοτεινές πλευρές των εξαρτήσεων και την εκμετάλλευση των ατόμων από εκείνους που θα έπρεπε να τους προστατεύουν.

Η τελευταία ημέρα του Μάθιου Πέρι αποκαλύπτεται με δραματική λεπτομέρεια μέσω των δικαστικών εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν, φωτίζοντας τις τρομακτικές τελευταίες ώρες της ζωής του ηθοποιού.

Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου 2023, ο ηθοποιός ζήτησε από τον Iwamasa να του χορηγήσει την πρώτη δόση κεταμίνης γύρω στις 08:30, όπως αναφέρεται στη συμφωνία ομολογία ενοχής που υπέγραψε ο Iwamasa.

Περίπου 4 ώρες αργότερα, ο Iwamasa του χορήγησε άλλη μία δόση κεταμίνης ενώ ο Πέρι παρακολουθούσε μια ταινία στο σπίτι του. Το σκηνικό της τραγωδίας συνεχίστηκε όταν, έπειτα από 40 λεπτά, ο Πέρι ζήτησε ακόμη μία ενέσιμη δόση της ουσίας.

«Δώσε μου μια μεγάλη δόση», φέρεται να είπε ο ηθοποιός στον βοηθό του, σύμφωνα με τα έγγραφα του δικαστηρίου. Αμέσως μετά, ο Πέρι είπε στον Iwamasa να ετοιμάσει το υδρομασάζ.

Μετά την τρίτη ένεση που χορήγησε στον ηθοποιό μέσα σε μόλις έξι ώρες, ο Iwamasa αναχώρησε για να διεκπεραιώσει «διάφορες δουλειές», σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν.

Η έρευνα αποκαλύπτει πως η προμήθεια της κεταμίνης ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ του Iwamasa, του Erik Fleming, ενός 54χρονου ντίλερ, και της Τζασβίν Σάνγκα, γνωστής ως η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» του Λος Άντζελες. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν επίσης δύο γιατρούς, τον Δρ Mark Chavez και τον Δρ Salvador Plasencia. Ο Chavez έχει συμφωνήσει να παραδεχτεί την ενοχή του για «συνωμοσία» με σκοπό τη «διανομή κεταμίνης», ενώ ο Plasencia κατηγορείται για διανομή κεταμίνης και πλαστογράφηση εγγράφων που σχετίζονται με ομοσπονδιακή έρευνα.

Η αποκαλυπτική έρευνα ανέδειξε επίσης μηνύματα μεταξύ των ντίλερς που αποκαλύπτει τη δράση τους. Ο Erik Fleming φέρεται να είχε αναφερθεί στην πηγή της Σάνγκα, προμηθεύτρια κεταμίνης, ως «master chef» και «επιστήμονα» σε μηνύματα κειμένου που έστειλε στον Iwamasa. Η πηγή κεταμίνης της Σάνγκα, της οποίας η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί, φαίνεται να ήταν κεντρικό πρόσωπο στη διακίνηση.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Fleming είχε επισκεφτεί το «κρησφύγετο» της Σάνγκα τέσσερις ημέρες πριν από το θάνατο του Πέρι, αγοράζοντας 25 φιάλες κεταμίνης σε αντάλλαγμα μετρητών. Η Σάνγκα, επιπλέον, είχε συμπεριλάβει καραμέλες κεταμίνης στην παραγγελία, κάτι που δείχνει την επιθυμία των ντίλερς να ικανοποιήσουν την αυξανόμενη ζήτηση του Πέρι για την ουσία.

