Άγιος Παντελεήμονας: Ποιος ήταν ο 47χρονος που βρέθηκε με σφαίρα στο κεφάλι – Η σύλληψη του το 2022 και η δράση της συμμορίας

Σοκ προκαλούν πληροφορίες για το παρελθόν του 47χρονου θύματος που δολοφονήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 18 Αυγούστου, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, στο κέντρο της Αθήνας. Ο άνδρας που με μια σφαίρα στο κεφάλι εντοπίστηκε αιμόφυρτος στον δρόμο στην οδό Μιχαήλ Βόδα 200, αποτελούσε μέλος συμμορίας που διέπραττε κλοπές.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες της δολοφονικής επίθεσης, με την προανάκριση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Πάντως, οι Αρχές βλέπουν ως πιθανότερο το σενάριο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών για ναρκωτικά.

Η σύλληψη το 2022

Το θύμα της επίθεσης, ο αλβανικής καταγωγής Artur BASHIMI ή TURABI, είχε συλληφθεί το 2022 ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές σε βάρος πολιτών σε τρένα, μετρό, λεωφορεία, τρόλεϊ, ΗΣΑΠ, στα ΚΤΕΛ του σταθμού Κηφισού, στα τρένα του σιδηροδρομικού σταθμού Λαρίσης, καθώς και έξω, σε στάσεις τους.

Ειδική αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με την συνδρομή αστυνομικών των υποδιευθύνσεων Δίωξης Ναρκωτικών, Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και της Ο.Π.Κ.Ε. οδήγησε τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους στη σύλληψη αλλοδαπών, μεταξύ αυτών και του θύματος, ενώ σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής τετελεσμένες και σε απόπειρα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση του νόμου περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Μάλιστα, τότε είχαν δοθεί τα στοιχεία του 47χρονου, αλλά και άλλων μελών στη δημοσιότητα κατόπιν διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Μέλος της σπείρας είχε αυτοκτονήσει

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οδήγησαν, τότε, ένα μέλος της συμμορίας σε αυτοκτονία. Ο συγκεκριμένος φέρεται να τους είχε κλέψει στη μοιρασιά, και να χρωστούσε λεφτά στον αρχηγό της συμμορίας. Τον απειλούσαν ότι θα τον “τσακίσουν” και εκείνος φοβόταν ότι θα τον σκοτώσουν. Την επόμενη μέρα βρέθηκε απαγχονισμένος σε ξενοδοχείο στην Ομόνοια.

Σε συνομιλία μεταξύ του αρχηγού της συμμορίας με άγνωστο άνδρα αλβανικής υπηκοότητας στις 21/11/2021, που είδε το φως της δημοσιότητας μετά την αυτοκτονία αναφέρεται το εξής: «τον βρήκαν κρεμασμένο».

Παράλληλα, όπως είχε γράψει τότε το enikos.gr, ένας από τους συλληφθέντες είχε κατηγορηθεί και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς δύο μέρες πριν από την εξάρθρωση της συμμορίας, είχε μαχαιρώσει για ασήμαντη αφορμή – για… προτεραιότητα στον δρόμο – έναν διανομέα από την Γεωργία.

Πώς δρούσε ο 47χρονος και οι συνεργοί του

Διακριτοί ρόλοι σε μια ιεραρχικά δομημένη ομάδα, διαρκής δράση από τις αρχές του Οκτωβρίου του 2021, είναι κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά που είχε η σπείρα, η οποία χωριζόταν σε υποομάδες ατόμων, στοχεύοντας σε συνεχείς κλοπές και μάλιστα τις ώρες αιχμής, σε μέρη κυρίως με συνωστισμό.

Τα αρχηγικά μέλη της σπείρας αποφάσιζαν για τη σύνθεση της «ομάδας κρούσης» και επέλεγαν τα υποψήφια θύματά τους ανάλογα με τον βαθμό ευκολίας της κλοπής. “Χτυπούσαν” σε διαφορετικά δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς, με σκοπό να αφαιρούν πορτοφόλια και αντικείμενα από τα υποψήφια θύματα τους.

Σημειώνεται ότι εξιχνιάστηκαν 81 κλοπές από επιβάτες, με τους δράστες να χρησιμοποιούν λέξεις κλειδιά για να μην γίνουν εύκολα αντιληπτοί. Μετά τις κλοπές, μοίραζαν μεταξύ τους τα χρηματικά ποσά, διαθέτοντας παράλληλα τα κλοπιμαία σε κλεπταποδόχους.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο όπου ο 47χρονος πυροβολήθηκε: