ΑΑΔΕ: Στο «μικροσκόπιο» οι επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος – Ποιοι θα ελεγχθούν

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μπαίνουν επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος χιλιάδων φορολογουμένων, προκειμένου να εντοπισθούν εάν έχουν γίνει παρατυπίες.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, αναμένεται να διενεργηθούν στοχευμένοι έλεγχοι επιστροφής ΦΠΑ σε 4.200 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες και τουλάχιστον 1.500 ελέγχους για επιστροφές Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (ΦΕΝΠ).

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο των ελεγκτών

Οι έλεγχοι αναμένεται να εστιασθούν πρωτίστως σε επιχειρήσεις που έχουν βεβαρημένο φορολογικό παρελθόν. Στις περιπτώσεις αυτές θα αξιοποιηθούν συγκεκριμένα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ασυνήθιστες μεταξύ του κύκλου εργασιών και των επιστροφών.

Ουσιαστικά η φορολογική Αρχή θα χρησιμοποιήσει για τους ελέγχους αυτούς εργαλεία για την ανάλυση δεδομένων αλλά και τα συστήματα Taxis και Eispraxis με τα οποία θα γίνονται στοχευμένες διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο.

Μάλιστα η διαδικασία των ελέγχων διευκολύνονται από την ηλεκτρονική τιμολόγηση, το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, το ΕΛΕΓΧΟΣlive, τη διασύνδεση POS-ταμειακών μηχανών, το σύστημα BANCAPP και το ψηφιακό πελατολόγιο.

Τα στοιχεία για τις φορολογικές δηλώσεις

Αξιοσημείωτο είναι δε πως τα στοιχεία της εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2024 έδειξαν μεταξύ άλλων τα εξής:

Σχεδόν 26.148 επιχειρήσεις πήραν πιστωτικό εκκαθαριστικό σημείωμα και επιστροφές φόρου εισοδήματος ξεπέρασαν συνολικά τα 1,1 δισ. ευρώ. Δηλαδή σε κάθε επιχείρηση δόθηκε κατά μέσο όρο επιστροφή ύψους σχεδόν 43.561 ευρώ.

Το 21,87% των φυσικών προσώπων είδε τις επιστροφές φόρου να πιστώνονται αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς του. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 1.449.834 φορολογούμενους από 6,7 εκατ. που είναι το σύνολο.

Την ίδια στιγμή είναι δύσκολο να μην πληρωθεί ο ΦΠΑ των εποχικών επιχειρήσεων με την υποχρεωτική μηνιαία υποβολή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Υπενθυμίζεται πως η νέα υφιστάμενη νομοθεσία για την υποχρεωτική μηνιαία υποβολή δήλωσης ΦΠΑ αφορά 92.590 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και τις 31 Μαρτίου 2025 και που τηρούν απλογραφικά βιβλία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην δίνεται πλέον η δυνατότητα στην επιχείρηση η τριμηνιαία δήλωση για τα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας της.