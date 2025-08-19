ΑΑΔΕ: Στο «μικροσκόπιο» οι επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος – Ποιοι θα ελεγχθούν

Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

ΦΠΑ

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μπαίνουν επιστροφές  ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος χιλιάδων φορολογουμένων, προκειμένου να εντοπισθούν εάν έχουν γίνει παρατυπίες.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, αναμένεται να διενεργηθούν στοχευμένοι έλεγχοι επιστροφής ΦΠΑ σε 4.200 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες και τουλάχιστον 1.500 ελέγχους για επιστροφές Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (ΦΕΝΠ).

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο των ελεγκτών

Οι έλεγχοι αναμένεται να εστιασθούν πρωτίστως σε επιχειρήσεις που έχουν  βεβαρημένο φορολογικό παρελθόν. Στις περιπτώσεις αυτές θα αξιοποιηθούν συγκεκριμένα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ασυνήθιστες μεταξύ του κύκλου εργασιών και των επιστροφών.

Ουσιαστικά η φορολογική Αρχή θα χρησιμοποιήσει για τους ελέγχους αυτούς εργαλεία για την ανάλυση δεδομένων αλλά και τα συστήματα Taxis και Eispraxis με τα οποία θα γίνονται στοχευμένες διασταυρώσεις σε πραγματικό χρόνο.

Μάλιστα η διαδικασία των ελέγχων διευκολύνονται από την ηλεκτρονική τιμολόγηση, το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, το ΕΛΕΓΧΟΣlive, τη διασύνδεση POS-ταμειακών μηχανών, το σύστημα BANCAPP και το ψηφιακό πελατολόγιο.

Τα στοιχεία για τις φορολογικές δηλώσεις

Αξιοσημείωτο είναι δε πως τα στοιχεία της εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2024 έδειξαν μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Σχεδόν 26.148 επιχειρήσεις  πήραν πιστωτικό εκκαθαριστικό σημείωμα και επιστροφές φόρου εισοδήματος ξεπέρασαν συνολικά τα 1,1 δισ. ευρώ.  Δηλαδή σε κάθε επιχείρηση δόθηκε κατά μέσο όρο επιστροφή ύψους σχεδόν 43.561 ευρώ.
  • Το 21,87% των φυσικών προσώπων είδε τις επιστροφές φόρου να πιστώνονται αυτόματα στους τραπεζικούς  λογαριασμούς του. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί σε 1.449.834 φορολογούμενους από 6,7 εκατ. που είναι το σύνολο.

Την ίδια στιγμή είναι δύσκολο να μην πληρωθεί ο ΦΠΑ των εποχικών επιχειρήσεων με την υποχρεωτική μηνιαία υποβολή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Υπενθυμίζεται πως η νέα υφιστάμενη νομοθεσία για την  υποχρεωτική μηνιαία υποβολή δήλωσης  ΦΠΑ αφορά 92.590 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και τις 31 Μαρτίου 2025 και που  τηρούν απλογραφικά βιβλία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην δίνεται πλέον η δυνατότητα στην επιχείρηση η  τριμηνιαία δήλωση για τα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:07 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Υπουργείο Οικονομικών: Πλεόνασμα 2,1 δισ. ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025

Πλεόνασμα ύψους 2,188 δισ. ευρώ στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού καταγράφηκε την περίο...
08:53 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

Οι κινήσεις – ματ του Αλέξανδρου Εξάρχου που κερδίζουν την εμπιστοσύνη της αγοράς

Το στρατηγικό όραμα του επικεφαλής του Ομίλου ΑΚΤOR για την επόμενη ημέρα. Της ΜΑΙΡΗΣ Ι. ΠΑΠΑΚ...
07:45 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

ΕΣΠΑ: Δράσεις για ανέργους και μικρές επιχειρήσεις- Οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων

Με νέες σημαντικές δράσεις του ΕΣΠΑ αλλά και πολλές που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, στόχος εί...
04:29 , Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025

«Μπλόκο» της ΑΑΔΕ σε 8.000 «άκυρες» γονικές παροχές και δωρεές

«Άκυρες» κηρύχθηκαν περισσότερες από 8.000 γονικές παροχές και δωρεές, στο επτάμηνο τρέχοντος ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο