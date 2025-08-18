«Μπλόκο» της ΑΑΔΕ σε 8.000 «άκυρες» γονικές παροχές και δωρεές

Σταύρος Ιωακείμ

οικονομία

«Μπλόκο» της ΑΑΔΕ σε 8.000 «άκυρες» γονικές παροχές και δωρεές

«Άκυρες» κηρύχθηκαν περισσότερες από 8.000 γονικές παροχές και δωρεές, στο επτάμηνο τρέχοντος έτους, καθώς, όπως αποκαλύφθηκε από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να τύχουν του αφορολογήτου των 800.000 ευρώ- που ισχύει από τον Οκτώβριο του 2021- και έπρεπε να καταβάλλουν κανονικά τους προβλεπόμενους φόρους.

Συγγενείς πρώτου βαθμού (γονείς, παιδιά και εγγόνια), έκαναν σωρεία παραβάσεων: από μεταφορές χρημάτων με μετρητά μέχρι εικονικές δωρεές σε πρόσωπα που δεν είχαν δικαίωμα απαλλαγής. Οι εμπλεκόμενοι καλούνται πλέον να πληρώσουν τον αναλογούντα φόρο, με τις επιβαρύνσεις να φτάνουν το 10% για συναλλαγές σε μετρητά και το 20% (ή και 40% ανάλογα με το βαθμό της συγγένειας) για αλυσιδωτές ή εικονικές μεταβιβάσεις που οδηγούν σε μη δικαιούχους.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι πολλοί πολίτες κατέθεταν μετρητά στους λογαριασμούς των παιδιών ή των εγγονιών τους, αντί να ακολουθήσουν την τραπεζική οδό, όπως ορίζει ο νόμος, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που επέλεξαν να κάνουν «τριγωνικές» δωρεές για να φτάσουν τελικώς σε συγγενείς που δεν ανήκαν στην Α’ κατηγορία δικαιούχων.

Για παράδειγμα, γινόταν χρηματική δωρεά από τον ένα αδερφό στον άλλο αδερφό με ενδιάμεση τη μητέρα ή τον πατέρα τους. Ο ένας αδερφός δώριζε στη μητέρα του ή τον πατέρα του κάποιο ποσό (συνήθως μεγάλο κοντά στο αφορολόγητο) χωρίς την καταβολή φόρου όπως προβλέπει η φορολογική νομοθεσία. Ωστόσο, μετά την παρέλευση συνήθως τριμήνου, το συγκεκριμένο ποσό περνούσε στον άλλο γιο με γονική παροχή χωρίς την καταβολή του αναλογούντος φόρου, καθώς η συγκεκριμένη περίπτωση δεν καλύπτεται από το ισχύον καθεστώς.

Στις περιπτώσεις αυτές οι κυρώσεις είναι βαρύτατες, ενώ οι έλεγχοι επεκτείνονται και στο πόθεν έσχες των δωρητών, με την Εφορία να ζητά τεκμηρίωση εισοδημάτων ακόμη και από παλαιότερα έτη. Το μήνυμα είναι σαφές: οι μεταβιβάσεις περιουσίας μπορεί να γίνουν χωρίς φόρο, αλλά μόνο αν τηρηθούν κατά γράμμα οι διαδικασίες.

Συμβόλαια μεταβίβασης

Εκτός από τις γονικές παροχές, οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ, επεκτείνονται και στα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκε η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ. Χιλιάδες συμβόλαια του 2024 ελέγχονται για το αν καταβλήθηκε ο φόρος της τελευταίας πενταετίας, ενώ όσοι συμβολαιογράφοι ή κτηματολογικά γραφεία παραβλέπουν την υποχρέωση βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα από 100 έως 1.000 ευρώ, τα οποία σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζονται. Στόχος των ελέγχων είναι να κλείσουν οι «τρύπες» στη φορολογία ακινήτων και να διασφαλιστεί ότι κάθε μεταβίβαση συνοδεύεται από πλήρη φορολογική συμμόρφωση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
08:41 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο μπαράζ πληρωμών από αύριο

Νέο μπαράζ πληρωμών θα πραγματοποιήσουν από αύριο, Δευτέρα 18 έως τις 22 Αυγούστου ο e-ΕΦΚΑ κα...
07:21 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Vouchers για φθηνές διακοπές: Ποια πρέπει να εξαργυρωθούν έως 31 Δεκεμβρίου 2025 και ποια έρχονται το επόμενο έτος

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 θα πρέπει οι δικαιούχοι του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2025»...
07:55 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

ΑΑΔΕ: Μπαράζ ελέγχων για όσους έχουν θέσει σε ακινησία τα οχήματά τους

Μπαράζ ελέγχων έχει ξεκινήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε όσους έχουν θέσει σε...
07:42 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

ΔΥΠΑ και e- ΕΦΚΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ έως και τις 22 Αυγούστου

Το συνολικό ποσό των 53.688.748,03 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 67.677 δικ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»