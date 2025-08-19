Βίντεο: Φλεγόμενο σχοινί «έψησε» τον λαιμό 22χρονης σε beach party – «Πονούσε και άρχισα να κλαίω»

Μια 22χρονη Βρετανίδα έζησε έναν πραγματικό εφιάλτη σε πάρτι στην Ταϊλάνδη, όταν ένα φλεγόμενο σχοινί τυλίχτηκε γύρω από τον λαιμό της, αφήνοντάς την με σοβαρά εγκαύματα και μια εμπειρία που δύσκολα θα ξεχάσει.

Η Κάρεν Λίσεθ είχε ξεκινήσει ένα τρίμηνο ταξίδι στην Ταϊλάνδη και στο Μπαλί, και στη δεύτερη εβδομάδα της περιπέτειάς της βρέθηκε σε ένα beach party στο νησί Κο Παγκάν.

Έπειτα από μερικά ποτά, αποφάσισε –όπως λέει– να «κάνει κάτι τρελό» και ζήτησε από τον 29χρονο σύντροφό της, Άμπεντ, να τη βιντεοσκοπήσει ενώ δοκίμαζε να παίξει σχοινάκι, με το φλεγόμενο σχοινί.

«Είχα πιει μερικά ποτά στο πάρτι και σκέφτηκα: “Γιατί να μην κάνω κάτι τρελό;”», είπε.

Η αρχική της προσπάθεια φαινόταν να πηγαίνει καλά, όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσιεύει η Daily Mail, μέχρι τη στιγμή που μπερδεύτηκε, έτρεξε προς τη λάθος κατεύθυνση και το σχοινί τυλίχτηκε γύρω από τον λαιμό της.



«Τότε υπολόγισα εντελώς λανθασμένα πώς να βγω και έτρεξα από την άλλη πλευρά – με το σχοινί να τυλίγεται γύρω από τον λαιμό μου», περιέγραψε.

Οι παρευρισκόμενοι έμειναν άφωνοι, ενώ η ίδια είπε πως «νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή ένιωθα μόνο την αδρεναλίνη και γέλασα».

Μάλιστα, όπως πρόσθεσε, «ήπια και μερικά σφηνάκια για να βοηθήσω με τον πόνο μετά!».

Παρότι το κάψιμο στον λαιμό της ήταν έντονο και η επιδερμίδα της μαυρισμένη, στην αρχή δεν κατάλαβε την έκταση του τραυματισμού.

«Ήμουν σε σοκ με την αδρεναλίνη εκείνη τη στιγμή. Μετά, ο σύντροφός μου με έβαλε να καθίσω για να ελέγξει αν ήμουν καλά – τότε ήταν που κατάλαβα ότι πονούσε και άρχισα να κλαίω», ανέφερε.

Το ζευγάρι αναγκάστηκε να μείνει στο νησί μέχρι το επόμενο πρωί, ενώ η ίδια ξύπνησε πια με έντονους πόνους.

«Ξύπνησα και δεν μπορούσα πραγματικά να κουνήσω τον λαιμό μου. Τηλεφώνησα στη μαμά μου και της είπα τι συνέβη – και εκείνη μου είπε: “Τι στο καλό, Κάρεν;” Ήταν πολύ ανήσυχη», είπε.

Η καθημερινότητά της έγινε βασανιστική: «Ήταν μαρτύριο να κάνω ντους – έπρεπε να έχω τα μαλλιά μου δεμένα για μερικές μέρες εξαιτίας του τσουξίματος».

Παρά τον πόνο, συνέχισε να μπαίνει στη θάλασσα και να κάνει ντους, ενώ η πληγή άρχισε να επουλώνεται.

«Έκανε κακάδι, μετά έπεσε μερικές φορές – έπειτα από περίπου δύο εβδομάδες είχε επουλωθεί», ανέφερε. Σήμερα, έχει πλέον αναρρώσει πλήρως και σχεδόν δεν υπάρχει κανένα σημάδι στον λαιμό της.

Η Κάρεν Λίσεθ παραδέχτηκε πως στην αρχή δεν μπορούσε να παρακολουθήσει το βίντεο του ατυχήματος, αλλά πλέον το βλέπει χωρίς δυσκολία.

«Ήταν ένας εφιάλτης στις διακοπές, αλλά δεν μας τις χάλασε», είπε.

Και πρόσθεσε με χιούμορ: «Αυτό το βίντεο περιγράφει πραγματικά την τρελή προσωπικότητά μου – είναι μια ωραία ιστορία να διηγούμαι. Είναι το τέλειο παράδειγμα του τι να μην κάνεις όταν έχεις πιει μερικά ποτά – δεν πίνω πια έτσι! Αλλά ήμουν νέα – κάνεις χαζά πράγματα».