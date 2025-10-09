Μαρία Καρυστιανού: «Έχουμε ενδείξεις ότι υπήρχαν χημικά – Θα μας αδικήσει κανείς που δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις Αρχές;

Η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης, μιας από τις 57 ψυχές που χάθηκαν στην τραγωδία των Τεμπών, εξέφρασε ξανά τη βαθιά δυσπιστία της απέναντι στις ελληνικές Αρχές, μετά τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση με την απόφαση για εκταφές θυμάτων. Όπως ανέφερε, το «πράσινο φως» που δόθηκε από την Εισαγγελία στα αιτήματα των συγγενών αποτελεί μια καθυστερημένη, αλλά κρίσιμη ευκαιρία για να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά εδώ και δυόμισι χρόνια.

Η ίδια μίλησε για τη νέα τροπή στην υπόθεση, υπογραμμίζοντας πως η απόφαση της Εισαγγελίας να ικανοποιήσει τα αιτήματα του Πάνου Ρούτσι και των υπόλοιπων συγγενών για εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις ήταν κάτι που «έπρεπε να έχει γίνει από την πρώτη στιγμή». Όπως είπε, «αφού, μετά από 23 μέρες, δόθηκε το πράσινο φως για να γίνει αυτό που έπρεπε από την αρχή, στόχος μας είναι να μπορέσουν να βρουν εξειδικευμένα εργαστήρια και ιατροδικαστές, ώστε να γίνουν οι έλεγχοι που θα μας δώσουν τις απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουμε. Είναι πιο δύσκολη τώρα η διαδικασία, έχουν περάσει και δυόμισι χρόνια από τότε».

Η Μαρία Καρυστιανού κατήγγειλε την πλήρη απουσία εμπιστοσύνης προς τις ελληνικές Αρχές, εξηγώντας ότι οι συγγενείς ζητούν τη συμμετοχή ανεξάρτητων επιστημόνων από το εξωτερικό και τη διενέργεια ελέγχων σε ξένα εργαστήρια. «Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στις ελληνικές αρχές. Θα μας αδικήσει κάποιος γι’ αυτό; Θέλουμε να βάλουμε δικούς μας επιστήμονες από το εξωτερικό, ενώ και τα αποτελέσματα θα σταλούν σε εργαστήρια του εξωτερικού. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές εκταφή, γιατί είχαμε αναπάντητα ερωτήματα. Οι ιατροδικαστές έπρεπε να μας πουν τόσο τις συνθήκες θανάτου όσο και την αιτία. Εμείς αυτά δεν τα γνωρίζαμε. Μέχρι να βγουν τα ηχητικά, μας έλεγαν ότι όλοι πέθαναν ακαριαία και μετά μάθαμε ότι πολλοί ζούσαν και πέθαναν από τη φωτιά».

Όπως πρόσθεσε, οι μηνύσεις των συγγενών για τους ιατροδικαστές αρχειοθετήθηκαν, ενώ τα αιτήματα για εκταφές και τοξικολογικούς ελέγχους απορρίφθηκαν. «Δικαίως δεν έχουμε καθόλου εμπιστοσύνη και είναι σημαντικό να πω ότι δεν θα ήμασταν στη σημερινή κατάσταση αν είχαμε τα δείγματα του βιολογικού υλικού, τα οποία κατέστρεψε παράνομα ο επιλεγμένος ανακριτής Μαπακΐμης μέσα σε 40 ημέρες, χωρίς να έχουν βγει οι ιατροδικαστικές εκθέσεις».

Αναφερόμενη στην ελλιπή έρευνα που ακολούθησε την τραγωδία, η Καρυστιανού επεσήμανε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως οι άνθρωποι μέσα στα βαγόνια «δεν πέθαναν από τη σύγκρουση, αλλά επειδή δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν». «Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι εκείνη την ώρα ο κόσμος δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Ανέπνεαν και καίγονταν εσωτερικά. Έχουμε χημικά εγκαύματα, ακόμα και σε διασώστες, καθώς και ιατροδικαστές που αναφέρουν εγκαύματα από έλαιο σιλικόνης. Έχουμε ενδείξεις ότι υπήρχαν χημικά», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια σημείωσε πως δεν πραγματοποιήθηκε ολοκληρωμένος τοξικολογικός έλεγχος, παρά τις εμφανείς ενδείξεις χημικής έκρηξης και εγκαυμάτων. «Παρ’ όλο που ο αέρας έκαιγε, αποφάσισαν ότι δεν πρέπει να γίνει αυτοψία ή τοξικολογικός έλεγχος. Δεν έγινε τίποτα. Δεν διαπίστωσαν αν οι άνθρωποι πέθαναν από τη σύγκρουση ή μετά από αυτήν».

Όσο για την επικείμενη δίκη, η Μαρία Καρυστιανού εμφανίστηκε ιδιαίτερα οργισμένη, θεωρώντας πως δεν υπάρχει πραγματική βούληση για απόδοση ευθυνών. «Ετοιμαζόμαστε να πάμε σε δίκη χωρίς να υπάρχει ένοχος ή έρευνα για την έκρηξη. Εμείς, που οι άνθρωποί μας κάηκαν ζωντανοί, τι έχουμε να περιμένουμε; Τον Καραμανλή, που τον άφησαν εκτός κάδρου; Τους υπουργούς, για να μας πουν για πλημμελήματα; Εμείς έχουμε χαμηλές προσδοκίες».

Η μητέρα της Μάρθης έκανε λόγο για «κουτσουρεμένη ανάκριση» και προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης, αφήνοντας αιχμές και για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. «Αν δεν είχαν γίνει εξαρχής τα μπαζώματα από τον κ. Τριαντόπουλο, θα είχαμε ήδη τα στοιχεία και θα είχε ξεκινήσει η δίκη», ανέφερε, καταλήγοντας ότι η διαδικασία που ακολουθείται «δεν θα είναι δίκη, αλλά παρωδία».