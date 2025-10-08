Μεσσηνία: Νέα ντοκουμέντα και μαρτυρίες για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ – «Όταν μεγαλώσω θα σε καθαρίσω» είχε πει ανήλικος στον 68χρονο

Νέα ντοκουμέντα και μαρτυρίες για τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε μαζί με τον υπάλληλό του στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Οι αστυνομικοί «βλέπουν» ως πιο πιθανό κίνητρο του εγκλήματος προσωπικές διαφορές του 68χρονου θύματος με τον δράστη. Ο ΑΝΤ1, φέρνει στο φως της δημοσιότητας δύο από το βίντεο που έχουν συλλέξει τα στελέχη του τμήματος Ανθρωποκτονιών στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν τον δράστη της διπλής δολοφονίας.

Στα βίντεο απεικονίζεται ο δράστης κατά τη διαφυγή του μετά την εκτέλεση των δύο ανδρών, μέσα στον χώρο υποδοχής του κάμπινγκ. Οι αστυνομικοί, μέσα από το δρομολόγιο που ακολούθησε προσπαθούν να φτάσουν στα ίχνη του.

Οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών, μέσα από μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής θεωρούν ως πιο πιθανό το κίνητρο της δολοφονίας να «κρύβεται» σε προσωπικές διαφορές που τυχόν είχε ο 68χρονος ιδιοκτήτης. Αυτόπτης μάρτυρας τονίζει στον ΑΝΤ1 ότι: «Βλέπω τον άνδρα, ήταν άνδρας από το παρουσιαστικό του, να ετοιμάζεται και να φοράει μαύρα ρούχα, αλλάζοντας την ενδυμασία του. Kαι με έναν σκούφο fullface. Δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει. Και να τον ήξερα, εκείνη την στιγμή, έτσι όπως ήταν η οπτική επαφή που είχαμε στα 30-40 μέτρα δεν τον κατάλαβα».

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πριν από λίγες εβδομάδες, στις 10 Αυγούστου, ένας άνδρας είχε εμφανιστεί σε αγροτεμάχιο, πολύ κοντά στο σπίτι του 68χρονου και πάλι με ένα δίκυκλο.

«Όταν μεγαλώσω θα σε καθαρίσω»

Κάτοικος της περιοχής σημείωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Αποκαλύψεις» πως: «Εχθρούς δεν είχε. Φήμες, μόνο φήμες, λένε ότι είχε δραστηριότητες με ανήλικους. Δεν γνωρίζω τι ηλικία είχαν, αυτό που ξέρω είναι οτι οι ανήλικοι τώρα μπορεί να έχουν γίνει και ενήλικοι. Μπορεί ο δράστης να μην ήταν μόνος του, να είναι δράστες, γιατί κάποτε στο παρελθόν είχε απειληθεί από έναν ανήλικο πως ”όταν μεγαλώσω θα σε καθαρίσω”».

Ο ιδιοκτήτης, τότε, δεν είχε διστάσει να τον κυνηγήσει με το αυτοκίνητό του, όπως κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εάν αυτά τα δύο περιστατικά σχετίζονται.

Δείτε τα βίντεο που καταγράφεται ο δράστης κατά την διαφυγή του:

Άλλαξε τη διαθήκη λίγες ημέρες πριν το φονικό

Παράλληλα, μάρτυρας «κλειδί», ο οποίος ήταν κοντινό πρόσωπο του 68χρονου, κατέθεσε στις Αρχές πως ο επιχειρηματίας ζήτησε να αλλάξει τη διαθήκη του λίγες ημέρες πριν τη διπλή δολοφονία, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Mega.

«Ο 68χρονος είχε κάνει μια διαθήκη πριν από περίπου έναν χρόνο και τότε με είχε καλέσει για να υπογράψω ως μάρτυρας. Δεν την διάβασα, δεν ξέρω τι έγραφε μέσα. Υποθέτω ότι την περιουσία του θα την άφηνε στον ανιψιό του, γιατί ήταν ο κοντινότερός του συγγενής. Την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου με κάλεσε στο κινητό και μου ζήτησε να πάω πάλι στον συμβολαιογράφο. Εκεί ήμουν εγώ, ένας ακόμη άνδρας και μια γυναίκα. Υπογράψαμε και οι τρεις ως μάρτυρες στη νέα διαθήκη», αναφέρεται στην κατάθεση του μάρτυρα.

«Λίγες ημέρες πριν γίνει το φονικό και αφού είχαμε υπογράψει τη νέα διαθήκη με κάλεσε να πάω στο κάμπινγκ και μου είπε ”Νομίζω έχω κάνει το σωστό με αυτό που έκανα”. Εγώ δεν τον ρώτησα λεπτομέρειες γιατί γενικά ήταν άνθρωπος αυταρχικός και δεν ήθελε ούτε να του κάνεις έλεγχο ούτε να μπλέκεσαι στα πόδια του. Θυμάμαι μου είπε: ”Θέλω να τα πουλήσω όλα και να φύγω να πάω στο Μονακό, δεν μπορώ άλλο”. Γενικά κάθε χρόνο πήγαινε ένα μήνα στο Μονακό για διακοπές, οπότε αυτό δεν μου φάνηκε περίεργο. Ήθελε όμως να πουλήσει και το μαγαζί και το κάμπινγκ και κάτι χωράφια που είχε», τονίζεται ακόμα.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ο εν λόγω μάρτυρας είπε ακόμη στις Αρχές ότι ο 68χρονος είχε μια διαμάχη με μια ανιψιά του. Η συγκεκριμένη ανιψιά, είχε εγκατασταθεί στο κάμπινγκ μαζί με την οικογένειά της και τον μικρό νεαρό γιό της, ο οποίος για ένα διάστημα μάλιστα δούλευε εκεί. Για την συγκεκριμένη ανιψιά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το θύμα πίστευε ότι του είχε κάνει καταγγελία και του είχε στείλει την Επιθεώρηση Εργασίας στο κάμπινγκ. «Ξέρω σίγουρα ότι στην διαθήκη του η γυναίκα αυτή δεν συμπεριλήφθηκε» τόνισε ακόμη, μεταξύ άλλων, ο μάρτυρας «κλειδί».

Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του επιχειρηματία

Τρία εικοσιτετράωρα μετά τη δολοφονία, η οικογένεια του ενός εκ των θυμάτων «έσπασε» τη σιωπή της, μέσω του δικηγόρου Αντώνη Κατσά, ο οποίος ανέλαβε να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής εκ μέρους της αδελφής του 68χρονου επιχειρηματία. Μιλώντας το πρωί τόσο στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας όσο και στο ΕΡΤnews, ο κ. Κατσάς τόνισε πως η οικογένεια ζει το δράμα της και είναι συντετριμμένη από την απώλεια, επισημαίνοντας ότι «δεν έχει την ψυχραιμία να σκεφτεί τίποτα πέρα από τη δικαίωση και την αποκάλυψη της αλήθειας».

Όπως δήλωσε, ο ανιψιός του θύματος -και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος- έχει ζητήσει «να μην τον ενοχλήσει κανείς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης», τονίζοντας πως δεν πρόκειται να προβεί σε δηλώσεις, ούτε έχει εξουσιοδοτήσει τον δικηγόρο του να αποκαλύψει τι έχει καταθέσει στις Αρχές. «Το μόνο που επιθυμεί είναι να τον αφήσουν να θρηνήσει τον θείο του με ηρεμία», σημείωσε ο κ. Κατσάς.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ο μάρτυρας συνεργάζεται πλήρως και με απόλυτη διάθεση με τις αστυνομικές Αρχές, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Έμφαση στη φερεγγυότητα των ερευνών

Ο κ. Κατσάς εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, το οποίο χειρίζεται την υπόθεση, εκτιμώντας πως σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις, καθώς «φαίνεται να υπάρχουν ήδη στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε πρόοδο».

Ωστόσο, κάλεσε σε φειδώ και προσοχή όλους όσους τοποθετούνται δημόσια, επισημαίνοντας ότι η υπόθεση είναι εξαιρετικά σοβαρή και «μια φημολογία ή μια λανθασμένη διατύπωση μπορεί να έχει τεράστιες κοινωνικές, ψυχολογικές και επαγγελματικές συνέπειες».

«Ας αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι θα πράξει κάθε δυνατή νομική ενέργεια «ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια, να έρθουν στο φως όλα τα πραγματικά γεγονότα και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους εμπλέκονται».

Σημαντικά ευρήματα αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια

Στο μεταξύ, σημαντικά ευρήματα αναμένονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, στα οποία έχουν σταλεί ηλεκτρονικές συσκευές και υπολογιστές που περισυνελέγησαν από τον χώρο του κάμπινγκ, αλλά και από το σπίτι όπου διέμεναν τα δύο θύματα. Την περισυλλογή ανέλαβαν έμπειρα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αστυνομικές πηγές που μίλησαν στο ίδιο μέσο ενημέρωσης, ανέφεραν ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά περίπλοκη υπόθεση, η οποία απαιτεί ιδιαίτερα λεπτούς χειρισμούς.

Παρ’ όλα αυτά, εκφράζουν αισιοδοξία, ότι σύντομα θα εντοπιστεί ο άνθρωπος ή τα πρόσωπα πίσω από αυτή τη διπλή δολοφονία που έχει συνταράξει τη μικρή κοινωνία της Φοινικούντας.