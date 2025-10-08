Λεκορνί στο France 2: «Μπορεί να έχουμε πρωθυπουργό σε 48 ώρες»

Απομακρύνεται το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στην Γαλλία, σύμφωνα με τον παραιτηθέντα πρωθυπουργό της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος δίνει συνέντευξη στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι France 2.

O κ. Λεκορνί εκτιμά ότι ο πρόεδρος Μακρόν θα μπορεί να ορίσει νέο πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες, γεγονός που αν συμβεί, απομακρύνει το ενδεχόμενο διάλυσης της Βουλής, και, κατά συνέπεια, την προκήρυξη νέων εθνικών εκλογών.

Ο εξέφρασε μάλιστα την άποψη ότι “ως υπουργός που εξακολουθεί να είναι υπεύθυνος για τις ένοπλες δυνάμεις, μπορώ να σας πω ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας”.

Ο τελών υπό παραίτηση πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι μετά τις διαβουλεύσεις που είχε με τους εκπροσώπους των γαλλικών κοινοβουλευτικών κομμάτων και την συνάντηση του με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, θεωρεί πως υπάρχει μια σαφής κοινοβουλευτική πλειοψηφία που τάσσεται κατά της διάλυσης της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης και της προκήρυξης πρόωρων βουλευτικών εκλογών και ότι μπορεί να υπάρξει διάδοχη κατάσταση, με άλλον πρωθυπουργό μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Αναγνώρισε, μιλώντας σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό, ότι υπάρχουν διαφορές αντιλήψεων μεταξύ των κομμάτων, ως προς τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 που ωστόσο, όπως πιστεύει, μπορούν να ξεπεραστούν.

