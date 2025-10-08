Βασίλης Παϊτέρης: «Άδικα με κατηγορούν – Το σπίτι είναι κανονικό, νόμιμο και δεν είναι δασικό»

Στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1, «Αποκαλύψεις», μίλησε το μεσημέρι της Τετάρτης (8/10) ο Βασίλης Παϊτέρης. Υπενθυμίζεται ότι ο καλλιτέχνης πριν από λίγες ημέρες είχε συλληφθεί σε έλεγχο που του έκανε η Τροχαία, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε πολύχρονη καταδίκη, για ανεξόφλητο πρόστιμο 800 χιλιάδων ευρώ. Ο τραγουδιστής την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου αφέθηκε ελεύθερος, έπειτα από ρύθμιση σε δόσεις του χρέους του προς το Δημόσιο.

Μιλώντας για την υπόθεσή του, ο Βασίλης Παϊτέρης είπε ότι: «Άδικα με κατηγορούν. Το σπίτι είναι κανονικό, νόμιμο και δεν είναι δασικό. Μου κάνανε μηνύσεις, 250 μηνύσεις ο δήμαρχος της Αγίας Βαρβάρας, το Δασαρχείο, η Πολεοδομία, επειδή ήταν δασικό».

«Όμως δεν είναι δασικό και τόσα χρόνια με κουράσανε με φυλακίσεις… Επειδή ο δήμαρχος έστελνε τις μηνύσεις τέσσερα στενά πιο πέρα, δεν τις έπαιρνα και με δικάζανε ερήμην. Δεν έχω πάρει από καμία τράπεζα λεφτά», εξήγησε ο γνωστός τραγουδιστής.