Βασίλης Παϊτέρης: «Άδικα με κατηγορούν – Το σπίτι είναι κανονικό, νόμιμο και δεν είναι δασικό»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Βασίλης Παϊτέρης

Στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1, «Αποκαλύψεις», μίλησε το μεσημέρι της Τετάρτης (8/10) ο Βασίλης Παϊτέρης. Υπενθυμίζεται ότι ο καλλιτέχνης πριν από λίγες ημέρες είχε συλληφθεί σε έλεγχο που του έκανε η Τροχαία, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε πολύχρονη καταδίκη, για ανεξόφλητο πρόστιμο 800 χιλιάδων ευρώ. Ο τραγουδιστής την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου αφέθηκε ελεύθερος, έπειτα από ρύθμιση σε δόσεις του χρέους του προς το Δημόσιο.

Μιλώντας για την υπόθεσή του, ο Βασίλης Παϊτέρης είπε ότι: «Άδικα με κατηγορούν. Το σπίτι είναι κανονικό, νόμιμο και δεν είναι δασικό. Μου κάνανε μηνύσεις, 250 μηνύσεις ο δήμαρχος της Αγίας Βαρβάρας, το Δασαρχείο, η Πολεοδομία, επειδή ήταν δασικό».

«Όμως δεν είναι δασικό και τόσα χρόνια με κουράσανε με φυλακίσεις… Επειδή ο δήμαρχος έστελνε τις μηνύσεις τέσσερα στενά πιο πέρα, δεν τις έπαιρνα και με δικάζανε ερήμην. Δεν έχω πάρει από καμία τράπεζα λεφτά», εξήγησε ο γνωστός τραγουδιστής.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αν απαντήσετε «ναι» σε αυτές τις 5 ερωτήσεις, τότε έχετε υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη

Καρκίνος: Όταν τα σημάδια δεν είναι ξεκάθαρα ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνονται

Κομισιόν: Παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ΚΑΕ – Ποια καταστήματα αφορά

Επιθεώρηση Εργασίας: Η ακτινογραφία των περιστατικών βίας και παρενόχλησης στους χώρους δουλειάς – Τα στοιχεία για το 2024

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Γιατί το Burger King «ξήλωσε» τη μασκότ Creepy King: Η σκοτεινή αλήθεια πίσω από την απόφαση
περισσότερα
22:31 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Σοφία Μάνου: «Η φωνή της Βέμπο είναι η ψυχή της Ελλάδας και η έμπνευση γι’ αυτό το έργο ήρθε από τον Γέροντα Εφραίμ τον Βατοπαιδινό»

Η Σοφία Μάνου με αφορμή τη μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα «Σοφία Βέμπο – Η φωνή που νίκησε τον φασισ...
21:25 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Σταμάτης Γονίδης και Γιάννης Πλούταρχος: Μαζί για φαγητό πριν από την πολυσυζητημένη πρεμιέρα τους

Σταμάτης Γονίδης και Γιάννης Πλούταρχος δείπνησαν μαζί σε γνωστό εστιατόριο! Πυρετώδεις είναι ...
20:35 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Συγκινεί η Πέγκυ Ζήνα για την κόρη της: «Σαν χθες μου φαίνεται που σε κράτησα πρώτη φορά στην αγκαλιά μου…»

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα (8/10) η κόρη της Πέγκυς Ζήνα και του Γιώργου Λύρα, Ηλέκτρα. Η επι...
20:06 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Καλομοίρα: «Όταν ήμουν έγκυος πέρασα κατάθλιψη – Ήξερα ότι δεν θα έχω ποτέ αυτό που είχα γιατί διάλεξα την οικογένεια»

Την Καλομοίρα υποδέχτηκαν την Τετάρτη (8/10) η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης