Άδωνις Γεωργιάδης στον Φειδία : «Κάποιος ήθελε να γίνει στην Ελλάδα χάος» – Τι είπε για τον ρόλο των social media

Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στον Κύπριο Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, η οποία και προβλήθηκε από το διαδικτυακό κανάλι του τελευταίου στο ΥouTube.

Σε αυτή αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα social media και στον ρόλο που παίζουν σε σχέση με το πώς κατευθύνουν και επηρεάζουν την κοινή γνώμη σε σημαντικά για την κοινωνία γεγονότα, όπως για παράδειγμα το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

«Είναι ένα είδος πολέμου»

Ο υπουργός Υγείας έθεσε στο στόχαστρό του και τη Ρωσία, λέγοντας ότι «είναι πρώτοι σε αυτό», καθώς κάνουν πολύ επιτυχημένα την εκστρατεία των bots. Όπως λέει, είναι «ένα είδος πολέμου», που έγινε στην Ελλάδα τότε με τα Τέμπη.

«Βρήκαμε εκατομμύρια λογαριασμούς στα social ψεύτικους. Δεν έχουμε αποδείξεις ότι είναι οι Ρώσοι αλλά κάποιοι για λεφτά το κάνανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, εκείνη την περίοδο, οι Αρχές στην Ελλάδα εντόπισαν «εκατομμύρια λογαριασμούς που τη μία μέρα είχαν ένα όνομα “Λουντμίλα” και την άλλη μέρα έγιναν “Φειδίας”. Τυχαία το όνομα μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, και ξαφνικά οι λογαριασμοί που έγραφαν για το άλλο θέμα, ξέρω εγώ, στο οποίο είμαι μέλος της πλανήτης, ήταν ασχολημένοι με τα Τέμπη. Ήταν προφανές ότι κάποιοι είχαν συμφέρον να υπάρξει μια Ελλάδα μια αποσταθεροποίηση. Εσύ τώρα που είσαι ευρωβουλευτής, καταλαβαίνεις ότι η πολιτική δεν είναι απλό πράγμα. Είναι συμφέροντα, γεωπολιτική, λεφτά. Άρα, λοιπόν, τέλος ανωνυμία, τέλος σε άλλα bots».

«Κάποιος ήθελε να γίνει στην Ελλάδα χάος»

Ερωτηθείς για το εάν πίσω από αυτό που καταγγέλλει βρίσκεται η Ρωσία, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι «δεν το έκανε αναγκαστικά αυτό η Ρωσία. Είπα ότι η Ρωσία έχει πολύ μεγάλη δύναμη σε αυτό το χώρο. Οι ελληνικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι υπήρχε επίθεση από μποτ, εκατομμύρια στην Ελλάδα τότε. Το αν το έκανε η Ρωσία ή κάποια άλλη δύναμη δεν έχει αποδειχθεί».

Ο ίδιος εκτιμά ότι πίσω από την επίθεση «θα μπορούσε να είναι η Ρωσία. Θα μπορούσε και να μην είναι. Το βέβαιο είναι ότι η Ελλάδα δέχτηκε διαδικτυακή επίθεση από μποτ. Αποδεδειγμένα, δεν συζητείται. Άλλωστε κάποιος που ήθελε να γίνει στην Ελλάδα χάος, το έκανε».

«Δεν μπορείς εύκολα να χειραγωγήσεις μια κοινή γνώμη αν όλα πάνε καλά. Προφανώς, σε ένα υπαρκτό πρόβλημα, στηριγμένο εκεί που κινητοποίησε τον κόσμο και το συναίσθημά του και τη στεναχώρια του και την οργή του για πολλά και δίκαια πράγματα, πάνω στο πραγματικό γεγονός που υπήρχε ήρθε η διαδικτυακή επίθεση και έβαλε φωτιά. Πάνω στο πραγματικό πρόβλημα, κάποιες δυνάμεις επένδυσαν για να πέσει η Ελλάδα στο χάος», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

«Έχουν φέρει στην επιφάνεια μια τοξικότητα»

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στο κλίμα που επικρατεί στα social media, που όπως είπε, από τη μία έχουν πολλά καλά κι από την άλλη πολλά κακά. «Έχουν φέρει στην επιφάνεια μια τοξικότητα, μπαίνεις στο X, το λέω τώρα με την ονομασία του φίλου σου του Έλον Μασκ, μπαίνεις στο X και το τι βρισίδια, απειλές, κατάρες πέφτουν, αυτά δεν είναι ωραία πράγματα, και εσύ θα έχεις δεχτεί τέτοια, και εγώ δέχομαι ασταμάτητα», είπε και πρόσθεσε:

«Εγώ προσωπικά είμαι πολύ κατά της ανωνυμίας. Πιστεύω ότι πρέπει όλοι οι λογαριασμοί να είναι υποχρεωτικά επώνυμοι. Θες να βρίσεις, κύριε, βρίσε, αλλά θα υποστείς και τις συνέπειες των πράξεών σου. Άμα ξεπεράσεις τα όρια, εγώ θα μπορώ να σου κάνω μήνυση. Όχι να βάλεις ανώνυμο λογαριασμό ή έχεις ένα μποτ και κάθεσαι και βρίζεις ή να πεθάνουν τα παιδιά μου ή να πάθουν καρκίνο χωρίς να παθαίνεις τίποτα».