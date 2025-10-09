Λήδα Μανθοπούλου: «Πάγωσα όταν διαγνώστηκα με σκλήρυνση κατά πλάκας»

Ελένη Φλισκουνάκη

Λήδα Μανθοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/lida.manthopoulou

Στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη ήταν καλεσμένη το πρωί της Τετάρτης (8/10) η Λήδα Μανθοπούλου. Η Παραολυμπιονίκης μίλησε για την διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας, και το πώς είχε αντιδράσει στην αρχή. Επίσης, αναφέρθηκε στο πώς αντιμετωπίζει τη νόσο σε σχέση με τον πρωταθλητισμό που κάνει, τονίζοντας πως παρ’ ότι υπάρχουν καταπονήσεις εκείνη βρίσκει τη δύναμη και συνεχίζει.

Αρχικά, η Λήδα Μανθοπούλου μιλώντας για την σκλήρυνση κατά πλάκας εξομολογήθηκε πως: «Σίγουρα παγώνεις κάπως. Εγώ πάγωσα. Υπήρχε ένα εξάμηνο που δεν έκανα καθόλου στίβο, πρωταθλητισμό, αθλητισμό, γιατί μου είχαν πει πάρα πολλοί γιατροί ότι θα έχω θέματα με το σώμα μου αργότερα, θα πονάω πάρα πολύ και να μη συνεχίσω όλο αυτό».

«Κάνω ένα άθλημα που είναι μόνο έκρηξη. Από την στιγμή που φεύγεις από τον βατήρα μέχρι που περνάς την γραμμή είναι μόνο έκρηξη. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση στα πόδια, στις αρθρώσεις, σε όλο το σώμα. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τα 100 μέτρα είναι ο βασιλιάς του στίβου. Υπάρχουν καταπονήσεις, όπως υπάρχουν σε όλους τους αθλητές, έτσι υπάρχει και σε εμένα. Ίσως σε μένα πιο έντονα γιατί επηρεάζει η πάθησή μου το νευρικό κεντρικό σύστημα. Με λίγους πόνους αλλά συνεχίζουμε!», συνέχισε η Παραολυμπιονίκης.

