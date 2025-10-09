Πρόεδρος Κολομβίας: Ένα από τα πλοία που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική ήταν δικό μας

Πρόεδρος Κολομβίας: Ένα από τα πλοία που βομβάρδισαν οι ΗΠΑ στην Καραϊβική ήταν δικό μας

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη (8/10) ότι το τελευταίο πλοίο που βομβαρδίστηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις στην Καραϊβική ήταν κολομβιανό και οι επιβάτες του Κολομβιανοί πολίτες.

«Ένα νέο πολεμικό σενάριο αναδύεται: η Καραϊβική. Η επίθεση διαπράττεται εναντίον όλης της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Ο Πέτρο, που βρίσκεται στο Βέλγιο για συνομιλίες με Ευρωπαίους ηγέτες, απαντούσε σε μια ανάρτηση του Αμερικανού γερουσιαστή Άνταμ Σιφ ο οποίος ανέφερε ότι ο ίδιος και ο Τιμ Κέιν θα ψηφίσουν για να μπλοκάρουν τα πλήγματα εναντίον πλοίων στην Καραϊβική.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν χτυπηθεί τουλάχιστον τέσσερα πλοία και 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι τα σκάφη αυτά μετέφεραν ποσότητες ναρκωτικών.

