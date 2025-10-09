Γάζα: Η πρώτη φάση της συμφωνίας προβλέπει την απελευθέρωση των 20 ζωντανών ομήρων

Γάζα: Η πρώτη φάση της συμφωνίας προβλέπει την απελευθέρωση των 20 ζωντανών ομήρων

Η πρώτη φάση της συμφωνίας που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας προβλέπει την άμεση απελευθέρωση των 20 ζωντανών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου, που είναι ενήμερη για το περιεχόμενο των έμμεσων διαπραγματεύσεων, η ανταλλαγή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να γίνει αργότερα μέσα στην ημέρα.

Οι όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 250 Παλαιστινίων που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, καθώς και άλλων 1.700 ανθρώπων που συνελήφθησαν από τις ισραηλινές δυνάμεις μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου 2023, πάντα σύμφωνα με την ίδια πηγή.

