Αφγανιστάν: «Εσκεμμένα» περιορισμένη πρόσβαση μέσω κινητών σε Facebook, Instagram και Snapchat

Έπειτα από μια διακοπή του διαδικτύου σε ολόκληρη τη χώρα την περασμένη εβδομάδα, η πρόσβαση στους ιστότοπους Facebook, Instagram και Snapchat έχει «εσκεμμένα περιοριστεί» στο Αφγανιστάν, έγινε σήμερα γνωστό από την οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας NetBlocks.

Από την Τρίτη (7/10), σε αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως και στο TikTok – που είχε ήδη απαγορευτεί το 2022 με τη δικαιολογία ότι «ωθούσε τη νέα γενιά να λοξοδρομήσει» – κατά διαστήματα δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω «έξυπνων κινητών» και συνδέσεων wifi, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στην Καμπούλ και σε άλλες επαρχίες.

«Περιορισμοί επιβεβαιώνονται πλέον σε διάφορους παρόχους, κάτι που καταδεικνύει μια εσκεμμένη ενέργεια», διευκρινίζει η NetBlocks στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Στη χώρα των 48 εκατομμυρίων κατοίκων, το Facebook μετρά 4 εκατομμύρια χρήστες και το Instagram 1,3 εκατομμύρια.

Αυτοί οι περιορισμοί «επηρεάζουν κυρίως τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, όμως ορισμένες σταθερές συνδέσεις στο διαδίκτυο επίσης πλήττονται», ανέφερε η NetBlocks.

Σε επικοινωνία με το AFP, οι αρχές των Ταλιμπάν δεν θέλησαν να σχολιάσουν σχετικά.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αρχές είχαν ξεκινήσει να διακόπτουν τις συνδέσεις ευρυζωνικού διαδικτύου σε πολλές επαρχίες, προκειμένου να αποτρέψουν την «ηθική διαφθορά», έπειτα από διαταγή του ανώτατου ηγέτη των Ταλιμπάν Χαϊμπατουλάχ Αχουντζάντα.

Αυτοί οι νέοι περιορισμοί στερούν από τους Αφγανούς μια πηγή ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, είπαν σήμερα πολίτες στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Είμαι πολύ λυπημένη, το Instagram είναι το βασικό μέσο για να κρατήσω επαφή με τους φίλους μου που έφυγαν στο εξωτερικό», περιγράφει η Γκεζάλ, μία 24χρονη καλλιτέχνιδα που επιπλέον παρουσιάζει τα έργα της σε μια σελίδα στο Instagram.

Η Σάρα, 21 ετών, δεν κρύβει την ανησυχία της για τον αντίκτυπο αυτού του αποκλεισμού για τις Αφγανές, που ήδη στοχοθετούνται μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021 από σειρά περιορισμών, οι οποίοι επιβάλλονται βάσει μιας εξαιρετικά αυστηρής ερμηνείας του ισλαμικού νόμου.

Οι γυναίκες δεν μπορούν πλέον να ασχολούνται με πολλά επαγγέλματα ή να ταξιδεύουν χωρίς συνοδό και απαγορεύεται να πηγαίνουν στο σχολείο πέραν του δημοτικού, να περπατούν στα πάρκα ή να συχνάζουν σε ένα γυμναστήριο.

«Εδώ, οι γυναίκες έχουν ήδη αποκλειστεί από παντού, δεν μπορούμε πλέον να σπουδάζουμε ή να πηγαίνουμε σε βιβλιοθήκες, δεν υπάρχει πλέον τίποτα να κάνουμε παρά να περνάμε χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», λέει η ίδια.

«Ο αντίκτυπος θα είναι φοβερός για τα διαδικτυακά καταστήματα αλλά επίσης σε ψυχολογικό επίπεδο», επισήμανε.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

06:23 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

