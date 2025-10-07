Συνταγή για πένες αλά Νόρμα – Πώς να φτιάξετε την μακαρονάδα σαν… Ιταλοί

Η πάστα αλά Νόρμα αποτελείται από τραγανή τηγανητή μελιτζάνα καλυμμένη με πλούσια σάλτσα ντομάτας και πασπαλισμένη με αλμυρό, τριμμένο τυρί. Η συνταγή με προέλευση από τη Σικελία, όπου οι μελιτζάνες φυτρώνουν σε αφθονία δημιουργεί αυτό το γευστικό χορτοφαγικό πιάτο.

Επιπλέον, ο μοναδικός συνδυασμός γεύσεων του αποτυπώνει την ουσία της σικελικής κουζίνας, προσφέρει μια πραγματικά ευχάριστη γαστρονομική εμπειρία. Παραδοσιακά φτιαγμένο με ρικότα προσθέτουμε μια μικρή παραλλαγή σε αυτό το συστατικό (καθώς μπορεί να είναι δύσκολο να το βρείτε) αλλά χωρίς ν’ αφαιρούμε τίποτα από τη γεύση.

Για αυτήν τη συνταγή μπορείτε να επιλέξετε πένες που ενισχύουν το πιάτο με την υψηλή ποιότητά τους. Η υφή της πάστας συμπληρώνει τις γεύσεις του πιάτου, δημιουργώντας ένα εξαιρετικό σικελικό αριστούργημα.

Πώς να φτιάξετε την πάστα αλά Νόρμα όπως οι Ιταλοί

Χρησιμοποιήστε πένες υψηλής ποιότητας

Ο τύπος των ζυμαρικών που χρησιμοποιείτε έχει μεγάλη σημασία για το πιάτο σας και είναι η αρχή της επιτυχίας της συνταγής.

Χρησιμοποιήστε Αλμυρό Τυρί

Παραδοσιακά, η Σικελική Πάστα Αλα Νόρμα απαιτεί ρικότα. Ωστόσο, αν αυτό το τυρί δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να το αντικαταστήσετε με Πεκορίνο Ρομάνο ή Παρμεζάνα.

Απλώς φροντίστε να είναι φρεσκοτριμμένο και παχύ – όχι ψιλό. Θέλετε να το γεύεστε πραγματικά ως μέρος του πιάτου, όχι απλώς να λιώνει στη σάλτσα.

Κόψτε την Μελιτζάνα σε Λωρίδες

Η συνταγή προέρχεται από την πόλη Κατάνια της Σικελίας, όπου κρατούν τις φέτες μελιτζάνας ολόκληρες. Ωστόσο, μπορείτε να τις κόψετε σε λωρίδες γιατί έτσι διευκολύνετε την κατανάλωσή τους μαζί με τις πένες.

Όταν παίρνετε τα ζυμαρικά με το πιρούνι, σημαίνει ότι μπορείτε να γευτείτε κάθε στοιχείο σε κάθε μπουκιά – και αυτό ακριβώς είναι που αξίζει.

Χρησιμοποιήστε Αλεύρι

Πριν τηγανίσετε τις λωρίδες μελιτζάνας για την Πάστα Αλα Νόρμα, είναι πάντα καλή ιδέα να τις περάσετε από λίγο απλό αλεύρι.

Αυτό θα βοηθήσει να γίνουν γευστικές και τραγανές – αν προτιμάτε μια πιο τραγανή υφή.

Συνθλίψτε το Σκόρδο

Ο καλύτερος τρόπος για να προσθέσετε σκόρδο σε οποιαδήποτε σάλτσα είναι να το συνθλίψετε.

Δεν είναι μόνο πιο γρήγορο και εύκολο από το να το ψιλοκόψετε, αλλά βοηθάει να απελευθερωθούν καλύτερα τα αρώματα και οι χυμοί του.

Ντομάτες

Καθώς μαγειρεύετε τη σάλτσα σας, μπορεί να δείτε ότι μερικές ντομάτες δεν έχουν συθλιφθεί.

Χρησιμοποιήστε την ξύλινη κουτάλα σας για να ασκήσετε πίεση και να τις σπάσετε για να απελευθερώσουν τους χυμούς τους και να μην γίνει νερουλή η σάλτσα.

Μην Ψιλοκόβετε τον Βασιλικό!

Σπάστε τα φύλλα βασιλικού από τα στελέχη με τα χέρια σας. Μην τα σχίσετε και μην τα ψιλοκόβετε στον πάγκο.

Όταν το κάνετε αυτό, τα αρώματα και η γεύση μένουν στον πάγκο και δεν περνούν στο πιάτο!

Πώς να Σερβίρετε τη Σικελική Πάστα Αλα Νόρμα

Για να σερβίρετε τη Σικελική Πάστα Αλα Νόρμα, απλά βάλτε τη σε ένα πιάτο και προσθέστε τις τραγανές λωρίδες μελιτζάνας, το τυρί της επιλογής σας και μερικά φρέσκα φύλλα βασιλικού.

Επιπλέον, προσθέστε μια γενναιόδωρη ποσότητα τυριού για να διατηρήσετε την τέλεια ισορροπία, δημιουργώντας ένα πιάτο γεμάτο γεύση.

Η Σικελική Πάστα Αλα Νόρμα αποκτά τη γεύση της από τα φρέσκα υλικά με διαφορετικούς τρόπους. Συνθλιμμένες ντομάτες για να απελευθερωθούν οι χυμοί τους, τηγανητή μελιτζάνα για να γίνει τραγανή, συνθλιμμένο σκόρδο για τα καλύτερα αρώματα — και πάντα, πάντα μαγειρεύουμε τα μακαρόνια al dente! Αυτό το πιάτο χωρίς κρέας είναι αρκετά πλούσιο και το προφίλ γεύσης του θα σας εκπλήξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Υλικά

500 γρ. Πέννες Λιγκούρι,

800 γρ. Ολόκληρες αποφλοιωμένες ντομάτες

1 μεγάλη μελιτζάνα, κομμένη σε φέτες 1 cm / ¼

Ρικότα σαλάτα ή Πεκορίνο Ρομάνο ή Παρμεζάνα — ανάλογα με τη διαθεσιμότητα

3 σκελίδες σκόρδο, συνθλιμμένο

Μία χούφτα φρέσκα φύλλα βασιλικού

5-6 κουταλιές της σούπας Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο

2-3 φλιτζάνια Ηλιέλαιο, 473 ml

Αλάτι και πιπέρι, όσο απαιτείται

Αλεύρι απλό, αρκετό για να καλύψει τις λωρίδες μελιτζάνας

2-3 κουταλιές της σούπας νερό

Οδηγίες

Για τη μελιτζάνα

Ξεκινήστε αφαιρώντας την κορυφή και το κάτω μέρος της μελιτζάνας, έπειτα κόψτε την σε φέτες πάχους 1 cm. Στοιβάξτε τις φέτες και κόψτε τις σε 4-5 λωρίδες.

Περάστε τις λωρίδες μελιτζάνας από αλεύρι για να βοηθήσουν να γίνουν ωραίες και τραγανές, και αφήστε τις στην άκρη για να πέσει το υπερβολικό αλεύρι.

Ζεσταίνετε αρκετό ηλιέλαιο σε ρηχό τηγάνι — περίπου 2-3 φλιτζάνια. Μόλις αρχίσει να κυματίζει (θα δείτε φυσαλίδες), προσθέστε τις λωρίδες μελιτζάνας.

Τηγανίστε για περίπου 5 λεπτά ή μέχρι να αποκτήσουν ωραίο, σκούρο καφέ χρώμα, προσέχοντας να μην τις κάψετε. Αφαιρέστε τις από το τηγάνι και τοποθετήστε τις σε ένα πιάτο καλυμμένο με χαρτοπετσέτες για να απορροφήσουν το υπερβολικό λάδι.

Για τη σάλτσα

Ξεκινήστε χρησιμοποιώντας τον πιεστήρα ντομάτας για να συνθλίψετε τις ολόκληρες αποφλοιωμένες ντομάτες απαλά. Αν δεν έχετε πιεστήρα ντομάτας, μπορείτε να τις συνθλίψετε με τα χέρια σας.

Ζεσταίνετε τη σάλτσα σε μέτρια φωτιά και προσθέστε περίπου 5 κουταλιές ελαιόλαδο. Μόλις ζεσταθεί το λάδι, προσθέστε το σκόρδο και μια σταγόνα νερού για να μην καεί.

Μαγειρέψτε το σκόρδο απαλά για περίπου 30 δευτερόλεπτα, κουνώντας το με την ξύλινη κουτάλα για να απελευθερωθούν τα αρώματα.

Μόλις το σκόρδο αρχίσει να ροδίζει, προσθέστε τις συνθλιμμένες ντομάτες. Μαγειρέψτε τη σάλτσα για περίπου 20-30 λεπτά, ανακατεύοντας περιστασιακά. Αργό και σταθερό είναι καλύτερο, οπότε αν αρχίσει να φουσκώνει, χαμηλώστε τη φωτιά και συνεχίστε να το μαγειρεύετε για περισσότερη ώρα.

Όταν η σάλτσα έχει πήξει και δεν φαίνεται νερουλή, προσθέστε αλάτι και πιπέρι κατά βούληση.

Στη συνέχεια, προσθέστε τις λωρίδες μελιτζάνας και ανακατέψτε απαλά για να τις ενσωματώσετε στη σάλτσα. Κάντε το αυτό για 1-2 λεπτά και στη συνέχεια σβήστε τη φωτιά.

Τώρα προσθέστε φρέσκο βασιλικό, παίρνοντας τα φύλλα από τα στελέχη με τα χέρια σας. Ανακατέψτε γρήγορα τον βασιλικό στη σάλτσα έτσι ώστε οι γεύσεις να ενσωματωθούν καλά. Αφήστε τη σάλτσα στην άκρη να ξεκουραστεί.

Για τις πένες

Βράστε νερό σε μια μεγάλη κατσαρόλα και προσθέστε περίπου 1 κουταλιά αλάτι όταν αρχίσει να βράζει.

Βάλτε τα ζυμαρικά στο αλατισμένο νερό και μαγειρέψτε για περίπου 10 λεπτά — ή ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευασίας μέχρι να είναι al dente.

Ανακατέψτε τις πένες λίγες φορές για να μην κολλήσουν στον πάτο της κατσαρόλας, χρησιμοποιώντας την ίδια κουτάλα που χρησιμοποιήσατε για τη σάλτσα.

Μόλις μαγειρευτεί, στραγγίστε τα μακαρόνια, αλλά κρατήστε λίγο από το νερό τους (περίπου μισό φλιτζάνι).

Συνδυάζοντας τα υλικά