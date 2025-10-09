Κύκλωμα εκμετάλλευσης εργατών: Ζούσαν στοιβαγμένοι σε άθλιες συνθήκες – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κύκλωμα εκμετάλλευσης εργατών: Ζούσαν στοιβαγμένοι σε άθλιες συνθήκες – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στα χέρια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπεσε κύκλωμα αλλοδαπών δουλεμπόρων, το οποίο εκμεταλλευόταν οικονομικά και εργασιακά δεκάδες εργάτες από το εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι από αυτούς κατάγονταν από το Νεπάλ και ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες, στοιβαγμένοι σε μικρούς χώρους, ενώ οι δράστες τούς κρατούσαν σχεδόν ολόκληρο το μεροκάματο.

Η αστυνομία πραγματοποίησε ευρείας κλίμακας επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της χώρας, στο πλαίσιο της οποίας έγιναν 170 προσαγωγές και 12 συλλήψεις. Από αυτές, οι έξι αφορούν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό της στέλεχος, ενώ οι υπόλοιπες σχετίζονται με άλλα αδικήματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητες ναρκωτικών, ενώ η Ελληνική Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από την επιχείρηση που οδήγησε στην εξάρθρωση του κυκλώματος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αν απαντήσετε «ναι» σε αυτές τις 5 ερωτήσεις, τότε έχετε υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη

Καρκίνος: Όταν τα σημάδια δεν είναι ξεκάθαρα ποιες εξετάσεις πρέπει να γίνονται

Σε ανοδική τροχιά επιστρέφουν οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές – Πάνω από τα 4.000 δολάρια ο χρυσός

Κομισιόν: Παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ΚΑΕ – Ποια καταστήματα αφορά

Το νέο «concept» πληκτρολόγιο της Google Japan εμπνέεται από τα παλιά περιστροφικά τηλέφωνα

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
01:00 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Εύβοια: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από το σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή Λαμπούσα

Τραγωδία στην περιοχή Λαμπούσα, στον Δήμο Κύμης – Αλιβερίου της Εύβοιας, αφού ένας άνθρωπος έχ...
00:15 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Ραφήνα: Σύλληψη δύο ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη μίας 54χρονης Ελληνίδας και ενός 37χρονου αλλοδαπού υπηκόου Μπαγκλαντές προχώρησαν...
00:07 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

Μαρία Καρυστιανού: «Έχουμε ενδείξεις ότι υπήρχαν χημικά – Θα μας αδικήσει κανείς που δεν έχουμε εμπιστοσύνη στις Αρχές;

Η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης, μιας από τις 57 ψυχές που χάθηκαν στην τραγωδία των Τε...
23:55 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Αττική: Εξαφάνιση 47χρονου από την Κυψέλη – Συναγερμός στις Αρχές

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση του 47χρονου από την περιοχή της Κυψέλης ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης