Κύκλωμα εκμετάλλευσης εργατών: Ζούσαν στοιβαγμένοι σε άθλιες συνθήκες – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στα χέρια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έπεσε κύκλωμα αλλοδαπών δουλεμπόρων, το οποίο εκμεταλλευόταν οικονομικά και εργασιακά δεκάδες εργάτες από το εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι από αυτούς κατάγονταν από το Νεπάλ και ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες, στοιβαγμένοι σε μικρούς χώρους, ενώ οι δράστες τούς κρατούσαν σχεδόν ολόκληρο το μεροκάματο.

Η αστυνομία πραγματοποίησε ευρείας κλίμακας επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της χώρας, στο πλαίσιο της οποίας έγιναν 170 προσαγωγές και 12 συλλήψεις. Από αυτές, οι έξι αφορούν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό της στέλεχος, ενώ οι υπόλοιπες σχετίζονται με άλλα αδικήματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν οχήματα, χρηματικά ποσά, διαβατήρια και ποσότητες ναρκωτικών, ενώ η Ελληνική Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από την επιχείρηση που οδήγησε στην εξάρθρωση του κυκλώματος.