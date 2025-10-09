Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά πολύ λίγα για το παρελθόν της αγαπημένης σου πόλης.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζεις την οδό; Έχεις περάσει σίγουρα από εκεί

Μία τέτοια φωτογραφία, όπως η παρακάτω, δίνει μία σπάνια ματιά στην παλιά Αθήνα. Φαίνεται μία πασίγνωστη οδός στο κέντρο της πόλης. Μπορείς να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι;

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές
  • Όθωνος
  • Φιλελλήνων
  • Αθηνάς

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στην φωτογραφία (Φωτογράφος: Δημήτρης Παπαδήμος) που έχει τραβηχτεί την δεκαετία του 1960 βλέπετε την οδό Αθηνάς και την Βαρβάκειο Αγορά.

Η Οδός Αθηνάς αποτελεί έναν από τους κεντρικούς δρόμους στην καρδιά της πόλης της Αθήνας, ο οποίος ενώνει το Μοναστηράκι με την Ομόνοια, διερχόμενος από την Πλατεία Κοτζιά και το παλιό Δημαρχείο της Αθήνας, καθώς και την Πλατεία Καραμάνου. Ο δρόμος διέρχεται επίσης μπροστά από την Δημοτική Αγορά των Αθηνών (Βαρβάκειος αγορά) και το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Έχει μήκος σχεδόν ενός χιλιομέτρου, από το οποίο τα 80 μέτρα είναι πεζοδρομημένα από το 1999. Διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας (μία ανά κατεύθυνση) και χώρο για στάθμευση.

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την συνοικία; Έχετε περάσει 100% από εκεί

Πέριξ της οδού, υπάρχουν πολλά νεοκλασικά κτίρια, καταστήματα και πολυκατοικίες, ενώ τα υπόλοιπα είναι μοντέρνας αισθητικής.

Η οδός ασφαλτοστρώθηκε για πρώτη φορά κατά τον 19ο αιώνα, ενώ μοντέρνα κτήρια ξεκίνησαν να κατασκευάζονται κατά τη δεκαετία του 1950. Αργότερα προστέθηκε φωτισμός και φωτεινοί σηματοδότες. Η οδός χαράκτηκε από τους αρχιτέκτονες Κλεάνθη και Σάουμπερτ το 1834.

Η οδός Αθηνάς είχε αποκτήσει για αρκετά μεγάλο διάστημα κακή φήμη, αρχικά λόγω των χασικλήδων, πορνείας κλπ και τις δεκαετίες του 1950 & του 1960 κυρίως λόγω των παπατζήδων.

Στην διασταύρωσή της με την οδό Λυκούργου βρισκόταν ο πρώτος (για άλλους ημιεπίγειος & για άλλους ημιυπόγειος) σταθμός «Ομόνοια» του Ηλεκτρικού (καλυμμένος, λειτουργεί ως αμαξοστάσιο σήμερα), από 17 Μαΐου του 1895 μέχρι 21 Ιουλίου 1930, οπότε εγκαινιάστηκε ο σημερινός υπόγειος της ομώνυμης πλατείας.

