Τραγωδία στην Ξάνθη: Νεκρός 60χρονος εργαζόμενος από έκρηξη φούρνου σε συσκευαστήριο

Τραγικό δυστύχημα με νεκρό έναν 60χρονο εργάτη συνέβη το πρωί της Δευτέρας (3/11) στον Άγιο Αθανάσιο του δήμου Τοπείρου, στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας xanthinews.gr, ένας 60χρονος άνδρας έχασε την ζωή του, όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, σημειώθηκε έκρηξη σε φούρνο συσκευαστηρίου, την στιγμή που εκτελούσε εργασίες συντήρησης. Ο φούρνος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν βρισκόταν σε λειτουργία παραγωγής.

Η ισχυρή έκρηξη εκτόξευσε την πόρτα του φούρνου, η οποία χτύπησε με δύναμη τον άτυχο εργαζόμενο στο στήθος, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό του. Άλλος ένας εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τοπείρου και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 60χρονο και τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Τοπείρου, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

