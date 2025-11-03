Εθνική Ελλάδας: Μπάμπης Κωστούλας και Νεκτάριος Τριάντης στις κλήσεις του Γιοβάνοβιτς

Δύο νέα πρόσωπα περιλαμβάνουν οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τους αγώνες του Νοεμβρίου με Σκωτία (15/11) και Λευκορωσία (18/11), τους τελευταίους της Εθνικής Ελλάδας στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο ένας είναι ο 18χρονος επιθετικός της Μπράιτον Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος τον τελευταίο καιρό έχει πάρει χρόνο συμμετοχής με τους «Γλάρους» και πέτυχε και το πρώτο του γκολ στην Premier League, και ο έτερος είναι ο 22χρονος μεσοαμυντικός της Μινεσότα Νεκτάριος Τριάντης.

Εκτός έμειναν οι τραυματίες Κωνσταντίνος Μαυροπάνος και Τάσος Μπακασέτας, ενώ δεν κλήθηκε ο Τάσος Δουβίκας. Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό συγκρότημα έχει αποκλειστεί από τα τελικά της Βόρειας Αμερικής.

Κληθέντες είναι οι ακόλουθοι 24 ποδοσφαιριστές:

Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Χρήστος Μανδάς, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Γιάννης Μιχαηλίδης, Παντελής Χατζηδιάκος, Παναγιώτης Ρέτσος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, Λάζαρος Ρότα, Γιώργος Βαγιαννίδης, Δημήτρης Γιαννούλης, Κώστας Τσιμίκας, Μανώλης Σιώπης, Χρήστος Ζαφείρης, Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Κουρμπέλης, Χρήστος Μουζακίτης, Κωνσταντίνος Καρέτσας, Χρήστος Τζόλης, Γιώργος Μασούρας, Γιάννης Κωνσταντέλιας, Φώτης Ιωαννίδης, Βαγγέλης Παυλίδης, Χαράλαμπος Κωστούλας, Νεκτάριος Τριάντης.