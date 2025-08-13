Επέλεξε την Εθνική Ελλάδας ο Νεκτάριος Τριάντης – Ποιος είναι ο 22χρονος χαφ που προστίθεται στη «φαρέτρα» του Γιοβάνοβιτς

Μετά τους Χρήστο Ζαφείρη και Κωνσταντίνο Καρέτσα, ακόμη ένας Έλληνας του εξωτερικού, ο Νεκτάριος Τριάντης, δηλώνει την διαθεσιμότητά του για την Εθνική Ελλάδας, αφού άλλαξε και επίσημα το διαβατήριο του σε… ελληνικό. Ως εκ τούτου είναι πιθανό να συμπεριληφθεί σε κάποια από τις μελλοντικές κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όπως μετέφερε ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης.

Ο 22χρονος χαφ της Σάντερλαντ, γεννημένος στο Σίντνεϊ της Αυστραλίας, θα αγωνίζεται φέτος στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη, αφού οι “Μαυρόγατες”, εξασφάλισαν την άνοδό τους στην Premier League μετά την νίκη θρίλερ απέναντι στην Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Ο Νεκτάριος Τριάντης ξεκίνησε την επαγγελματική ποδοσφαιρική του καριέρα από την Γουέστερν Σίντνεϊ, πριν μεταβεί στην Σέντραλ Κόουστ τη σεζόν 2022-23. Την επόμενη σεζόν, ο παίκτης αποκτήθηκε από τη Σάντερλαντ έναντι 250.000 ευρώ. Ακολούθησαν δύο δανεισμοί από τις “Μαυρόγατες”, στη Χιμπέρνιαν (2023-24 και 2024-25), με αρκετό χρόνο συμμετοχής, γεγονός που οδήγησε τη Σάντερλαντ να του προσφέρει μία θέση στο ρόστερ της επόμενης σεζόν.

Σε επίπεδο Premiership, ο νεαρός χαφ έχει 39 συμμετοχές, μετρώντας 3 γκολ και 5 ασίστ.